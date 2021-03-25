В Чернигове на фоне роста заболеваемости COVID-19 планируют ввести жесткий карантин. Ужесточить ограничения могут уже с пятницы, 26 марта.

Соответствующее решение могут принять во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил мэр Владислав Атрошенко во время сессии горсовета 25 марта.

Читайте также Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Информирую общественность о том, что после сессии, ориентировочно в 15:00 или 16:00, предлагаю провести городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня,

– сказал глава Чернигова.

Он отметил, что причиной такого решения стал чрезвычайно серьезный прирост количества больных, которые находятся в городских больницах – их более 230.

Владислав Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных с подтвержденным диагнозом, в городе усилят карантин.

"Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения – это 270", – подытожил мэр.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.