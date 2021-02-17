Житель Чернигова довел 12-летнюю девочку до состояния тяжелого алкогольного отравления. Полиция уже составила на него соответствующий админпротокол.

Вечером 14 февраля очевидцы сообщили в полицию, что на улице Шевченко несут без сознания девушку без верхней одежды. Патрульные, сотрудники ювенальной превенции и скорая сразу выехали на вызов.

Обратите внимание Возле Киева 12-летние девушки наглотались неизвестного вещества: одна из них погибла

Что известно о девочке

Школьнице оказали неотложную медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Она попала в реанимацию с тяжелым алкогольным отравлением.

Девочка живет в селе возле Чернигова, ее воспитывает бабушка. Она рассказала, что внучка поехала в областной центр, чтобы встретиться со своими друзьями.

Как все происходило

Правоохранители выяснили, что вечером 14 февраля подростки зашли в подъезд многоэтажки. К ним вышел наглядно знакомый взрослый мужчина. Он принес алкоголь и предложил детям его выпить.

12-летняя школьница согласилась на его предложение. Отметим, что сам мужчина спиртное не употреблял. Со временем девочке стало плохо, она потеряла сознание. Тогда друзья вынесли ее из дома на улицу.

Что грозит мужчине

На мужчину уже составили протокол по статье о доведении несовершеннолетней до состояния опьянения. Ему грозит штраф от 102 до 136 гривен. Админматериалы уже направлены в суд.

Комментарий полиции относительно инцидента в Чернигове: смотрите видео

Отметим, что в 2020 году полиция Черниговщины составила 51 протокол за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения. Только с начала 2021 года уже зафиксировали 9 таких случаев.