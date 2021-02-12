В Чернигове мусоровоз переехал женщину, которая поскользнулась из-за снега: фото 18+
Ужасная смертельная авария случилась во дворе одного из многоквартирных домов в Чернигове на улице Шевчука. 12 февраля под колесами мусоровоза погибла 52-летняя женщина.
Источник:Полиция Черниговской области
На месте происшествия работали следователи, которые открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.
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Правоохранители будут выяснять, виновен ли водитель мусоровоза в аварии. Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Что известно о гибели женщины под колесами мусоровоза в Чернигове
- По предварительным данным, водитель специального авто пытался уехать из заснеженной колии и давил на газ.
- В это время возле мусоровоза проходила местная жительница, которая поскользнулась и упала под колеса.
- Произошло это как раз в тот момент, когда мусоровоз тронулся с места.
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Медики скорой, которые приехали на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшей.
Досудебное расследование инцидента продолжается.
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