Ужасная смертельная авария случилась во дворе одного из многоквартирных домов в Чернигове на улице Шевчука. 12 февраля под колесами мусоровоза погибла 52-летняя женщина.

На месте происшествия работали следователи, которые открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

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Правоохранители будут выяснять, виновен ли водитель мусоровоза в аварии. Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о гибели женщины под колесами мусоровоза в Чернигове

По предварительным данным, водитель специального авто пытался уехать из заснеженной колии и давил на газ.

В это время возле мусоровоза проходила местная жительница, которая поскользнулась и упала под колеса.

Произошло это как раз в тот момент, когда мусоровоз тронулся с места.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Медики скорой, которые приехали на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшей.

Досудебное расследование инцидента продолжается.