В Чернигове в ночь на 28 февраля произошла трагедия – 13-летний мальчик выпрыгнул с 8 этажа. Ребенок выжил, но находится в больнице.

Это произошло на улице Шевченко. В полиции отметили, что вызов поступил около 2 часов ночи.

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Правоохранители изъяли из квартиры всю технику. Они рассматривают версию доведения до самоубийства, но эта попытка суицида не связана с участием ребенка в группах смерти.

Мальчик проживает вместе с родителями. Семья благополучная. Что стало поводом для такого поступка сейчас выясняют правоохранительные органы,

– сказала пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк.

Детские самоубийства

В Украине в 2021 году произошло много аналогичных случаев. Дети и подростки прыгают с многоэтажек. Больше всего детских суицидов зафиксировано в Киеве и области.

В соцсетях уверяют, что это не случайность – детей подталкивают к самоубийствам через интернет неизвестные маньяки. Говорят об активизации новой "игры" по аналогу "синий кит". Сейчас эти факты не доказаны.