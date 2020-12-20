Сейчас 68% потребителей отдают предпочтение шопингу в интернете. Половина из них – в онлайн-режиме с помощью собственного смартфона. Однако вопрос, насколько это будет осознанное потребление, остается открытым.

В то же время эксперты убеждены, если люди руководствуются только эмоциями, тогда шопинг является достаточно затратным. Как научиться экономить и не стать жертвой рекламы – узнайте в новом выпуске программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. "Черная пятница" и распродажи – лучшие дни в году для сбережений

Доктор психологических наук Марианна Ткалич отметила, что маркетинговые и рекламные агентства не просто так получают свои огромные прибыли. По ее словам, их задача стимулировать к покупкам, поэтому люди ведутся на эти манипулятивные технологии.

В то же время не все продавцы относятся добропорядочно к соответствующим технологиям, некоторые ими злоупотребляют, отметила имиджмейкер Екатерина Жураковская. Она добавила, что некоторые магазины завышают цены, а потом – никакой скидки нет, сказала она.



Некоторые магазины завышают цены / Фото Pixabay

Однако есть и люди, которые честно заботятся о своем бренде, для них репутация важна, отметила Жураковская. Согласно исследованиям, более 40% бизнесов до того, как предложить скидку – сначала поднимают цену, сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач.

"Многие предприятия действительно распродают остатки и дают реальные скидки, и это настоящий win-win, потому что предприятие получает деньги быстрее и вкладывает их в новый товар более современный, а потребители действительно получают товар дешевле," – сказал Длигач.

Справка. Win-win — стратегия или принцип, когда оба участника остаются в выигрыше

По словам доктора экономических наук, в большинстве случаев и для потребителя, и для предпринимателей – сезонные скидки довольно бессмысленны.

Миф 2. Вещи, которыми не пользуетесь несколько лет, нужно выбрасывать

Выбрасывать вещи, которыми не пользуются уже много лет, не стоит, убеждена доктор психологических наук Марианна Ткалич. Она отметила, что есть много онлайн-платформ, где можно продавать свою одежду, что является осознанным потреблением.

Есть пункты приема для людей, которые вообще не могут купить себе даже никакого свитера. То есть можно отдавать их в благотворительные организации,

– сказала Марианна Ткалич.

В то же время доктор экономических наук Андрей Длигач отметил, что есть люди, которые нашли для себя модель поведения, связанную с волонтерством, когда лишние вещи дарятся. Однако Марианна Ткалич сказала, что у большинства людей нет культуры осознанного потребления. Из-за этого, по ее словам, люди покупают много продуктов, которые в итоге выбрасывают.

Обратите внимание! В мире ежегодно производят примерно 4 миллиарда тонн пищевых продуктов. По данным ООН, почти треть, а это 1,3 миллиарда тонн всех произведенных продуктов, не съедают и выбрасывают в мусорку.

Миф 3. Украинцы отходят от потребительства, наследуя мировые тренды

По словам Андрея Длигача, общество действительно тратит слишком много денег на покупку не самых необходимых товаров. Однако кризисные периоды заставляют людей экономить и стараться действовать более рационально, но и это временно, отметил он.

Маркетологи настолько хорошо поработали с людьми, что они все еще ведутся на маркетинговые крючки. Люди слушают рекламу, а не себя,

– подчеркнула имиджмейкер Екатерина Жураковская.

"Многие люди покупают последнюю модель iPhone в кредит, они макароны едят, но iPhone 12 должен быть. Потому, что у нас статус измеряют вещами, которые имеют", – отметила Марианна Ткалич.



Кризисные периоды заставляют людей экономить / Фото Pixabay

По мнению доктора экономических наук Андрея Длигача, то, что человек переплачивает за бренды, может быть всего лишь попыткой продемонстрировать свое позиционирование в обществе.

МИФ 4. Мужчины скупаются "на импульсе", женский шопинг — более длительный

Персональная стилистка Екатерина Жураковская отметила, что соответствующий тезис о шопинге мужчин и женщин – это, скорее всего, миф и стереотип. Потому что как женщины, так и мужчины относятся к шопингу по-разному.

По информации Марианны Ткалич, есть соответствующие поведенческие стратегии и гендерные различия, в частности, женщины и мужчины скупают различные сегменты продуктов.

Считается, и мы подтверждаем это многими исследованиями, что мужчины являются более эмоциональными покупателями, чем женщины. Они чаще всего переплачивают, и это касается любых типов продукции,

– рассказал доктор экономических наук Длигач.

Миф 5. Крупные ретейлеры работают на пользу потребителя

Маркетологи используют музыку и слоганы – это болезненные точки для каждого клиента, а также – ароматы, подчеркнула имиджмейкер Екатерина Жураковская. Оптовые скидки, или закупка оптом, чаще всего дают возможность получить определенное ценовое преимущество, рассказал эксперт Андрей Длигач.

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Он также сказал, что есть много приемов, которые используют в отношении потребителей. По его словам, пищевые маркеты пытаются вызвать у человека аппетит – то есть, чтобы клиент хотел наполнить корзину – хлеб должен быть ароматным, а овощи должны выглядеть очень красиво.

Это то, что мы идем в супермаркет голодными и покупаем все подряд, вместо того, чтобы составить список и наесться дома,

– сказала Марианна Ткалич.

Имиджмейкер Екатерина Жураковская добавила, что для того, чтобы шопинг был рациональным и все покупали вещи, которые действительно используют, всегда нужно составлять список. Доктор экономических наук Андрей Длигач порекомендовал по крайней мере 10% от месячного дохода откладывать в пенсионные или инвестиционные сбережения.