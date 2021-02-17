В ночь с 16 на 17 февраля в Черкассах зафиксировали -29,3 градусов мороза. Это была самая низкая температура в Центральной Европе.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал, что город обновил предыдущий морозный рекорд -27,5 градусов. Его зафиксировали еще в 2003 году.

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Прошлой ночью над восточной частью Черкасской области возникла уникальная синоптическая ситуация: произошло сочетание очага холода с востока и охладительного действия антициклона с запада на фоне малооблачной и маловетреной погоды,

– заметил Постриганем.

Однако, по словам специалиста, в ближайшее время морозы несколько ослабнут.

"Ночью -12...- 17 градусов, местами -22..24 градусов, днем ​​-5...-10 градусов, но это кратковременное повышение температуры, поскольку к нам спешит очередной очаг холода", – отметил начальник Черкасского гидрометцентра.

Постригань также добавил: "последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было".

Обратите внимание! В четверг, 18 февраля, морозы прогнозируют во всех областях Украины. Днем в Черкассах обещают до -6 градусов мороза. Ночью – до -12 градусов мороза.