Троллинг в Черкасском горсовете: депутаты синхронно переводили своего коллегу с ОПЗЖ – видео
В Черкассах отметился депутат горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Замирайло. Политик решил, что выступать с трибуны можно не на украинском, а на русском языке. С этими не согласились его коллеги, которые обеспечили Замирайло синхронный перевод.
Источник:"Про все"
Курьез с депутатами попал на видео, которое сразу разместили в интернете.
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Депутат отказался переходить на украинский
Замирайло должен был произносить заявление от ОПЗЖ – но сделал это на русском языке. Присутствующие в зале возмутились нарушением закона и попросили таки перейти на государственный. Однако этот аргументы не подействовал.
В качестве переводчика выступил секретарь горсовета
Политики подняли такой шум, что Замирайло окружили присутствующие правоохранители, чтобы не начались разборки с кулаками. Героем-спасателем ситуации стал секретарь городского совета Юрий Тренкин, который предложил себя в роли переводчика-синхрониста. Тренкин стал рядом с Замирайло и пытался переводить все, что он говорил.
Такие события изрядно развеселили присутствующих.
Смотрите видео Черкасского городского совета:
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