В Черкассах отметился депутат горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Замирайло. Политик решил, что выступать с трибуны можно не на украинском, а на русском языке. С этими не согласились его коллеги, которые обеспечили Замирайло синхронный перевод.

Курьез с депутатами попал на видео, которое сразу разместили в интернете.

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Депутат отказался переходить на украинский

Замирайло должен был произносить заявление от ОПЗЖ – но сделал это на русском языке. Присутствующие в зале возмутились нарушением закона и попросили таки перейти на государственный. Однако этот аргументы не подействовал.

В качестве переводчика выступил секретарь горсовета

Политики подняли такой шум, что Замирайло окружили присутствующие правоохранители, чтобы не начались разборки с кулаками. Героем-спасателем ситуации стал секретарь городского совета Юрий Тренкин, который предложил себя в роли переводчика-синхрониста. Тренкин стал рядом с Замирайло и пытался переводить все, что он говорил.

Такие события изрядно развеселили присутствующих.

Смотрите видео Черкасского городского совета:

Обратите внимание! Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты должны выступать на украинском языке. Если это невозможно, то должен быть обеспечен перевод.