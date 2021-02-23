В Черкасской области завершились учения минометчиков: яркие фото и видео
В Главном центре подготовки личного состава завершилась подготовка персонала минометной заставы. Говорится о приграничной комендатуре быстрого реагирования Измаильского отряда.
Об этом отчиталась Государственная пограничная служба. Так пограничники продолжают усиливать меры по защите государственных границ Украины.
Важно Раненый в Александровке "мирный житель" оказался наемником оккупантов: фото
Как проходили учения
Учения проходили по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов. Во время подготовки пограничники учились:
- определять цели;
- осуществлять подготовку данных для стрельбы;
- составлять карточки огня;
- менять огневые позиции:
- наводить минометы на цели и поражать их.
Цели поражены,
– говорится в сообщении.
Обучение минометчиков / Фото ГПС
Как проходили учения / Фото ГПС
Пограничники усиливают меры по защите границ / Фото ГПС
В Черкасской области завершились учения / Коллаж 24 канала
Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдаемые и ненаблюдаемые цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.
Подготовка минометчиков в Черкасской области / Фото ГПС
Обучение происходило по соответствующим программам / Фото ГПС
Как происходило обучение минометчиков: смотрите видео
Поделиться новостью