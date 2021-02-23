В Главном центре подготовки личного состава завершилась подготовка персонала минометной заставы. Говорится о приграничной комендатуре быстрого реагирования Измаильского отряда.

Об этом отчиталась Государственная пограничная служба. Так пограничники продолжают усиливать меры по защите государственных границ Украины.

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Как проходили учения

Учения проходили по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов. Во время подготовки пограничники учились:

определять цели;

осуществлять подготовку данных для стрельбы;

составлять карточки огня;

менять огневые позиции:

наводить минометы на цели и поражать их.

Цели поражены,

– говорится в сообщении.



Обучение минометчиков / Фото ГПС



Как проходили учения / Фото ГПС



Пограничники усиливают меры по защите границ / Фото ГПС



В Черкасской области завершились учения / Коллаж 24 канала

Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдаемые и ненаблюдаемые цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.



Подготовка минометчиков в Черкасской области / Фото ГПС



Обучение происходило по соответствующим программам / Фото ГПС

Как происходило обучение минометчиков: смотрите видео