В Черкасской области под ногами людей треснул лед – они ушли под воду: детали трагедии
В Черкасской области 2 рыбаков и 14-летняя девушка провалились под лед. Мужчинам удалось вытолкнуть ребенка на поверхность льда, но сами они погибли.
Ужасная трагедия случилась 25 декабря, примерно в 11.00 в селе Хлипновка, что на Черкасщине, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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На льду находились 51-летний и 27-летний мужчины, которые рыбачили на реке Гнилой Тикич, а также 14-летняя девушка. Через некоторое время лед под ними начал трещать – все оказались в воде.
Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка. Однако сами мужчины спастись не смогли.
Получив сообщение о трагическом инциденте, на место прибыли спасатели. Они вытащили из воды тело одного из погибших. Для поисков другого погибшего привлекли Смилянскую поисково-спасательную группу коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.
Что советуют делать людям, которые провалились под лед
- прежде всего постараться не паниковать;
- необходимо широко расставить руки – так человек держит себя на плаву;
- позвать на помощь, если ее нет, то пытаться выбираться из воды самостоятельно;
- если чувствуете течение, то необходимо повернуться лицом к течению. Течение воды поднимает ноги, в этот момент следует попробовать выбраться на лед в том направлении, откуда вы шли.
- Когда вылезли из воды, необходимо катиться или ползти в направлении берега.
- Если есть куртка или тяжелые сапоги, надо их снять, потому что такие вещи впитывают в себя воду и тянут на дно.
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