В Черкасской области 2 рыбаков и 14-летняя девушка провалились под лед. Мужчинам удалось вытолкнуть ребенка на поверхность льда, но сами они погибли.

Ужасная трагедия случилась 25 декабря, примерно в 11.00 в селе Хлипновка, что на Черкасщине, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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На льду находились 51-летний и 27-летний мужчины, которые рыбачили на реке Гнилой Тикич, а также 14-летняя девушка. Через некоторое время лед под ними начал трещать – все оказались в воде.

Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка. Однако сами мужчины спастись не смогли.

Получив сообщение о трагическом инциденте, на место прибыли спасатели. Они вытащили из воды тело одного из погибших. Для поисков другого погибшего привлекли Смилянскую поисково-спасательную группу коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.

Что советуют делать людям, которые провалились под лед