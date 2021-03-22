В Черкасской области решили самостоятельно усилить карантин, чтобы противодействовать распространению коронавируса в регионе. Главным образом изменения коснутся работы общественного транспорта и работы ресторанов, кафе и ТЦ.

Об усилении карантина сообщил новый глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Он отметил, что "скорость распространения эпидемии – в руках каждого из нас".

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По словам Скичко, усиление карантинных ограничений в области поможет избежать локдауна в будущем. Новые ограничения начинают действовать уже с 22 марта.

Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в красной зоне, как сегодня Киев и Одесская область – нам уже придется идти на другие условия,

– пояснил он.

Какие ограничения будут действовать в Черкасской области

В общественных заведениях и транспорте усилят контроль над использованием средств индивидуальной защиты.

Просим гороа увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Расширяем количество койкомест – по области и в Черкассах.

Культмассовые развлекательные и другие мероприятия – под временным запретом.

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

Скичко добавил, что до 25 марта местные власти будут следить за соблюдением карантинных ограничений. Он подчеркнул, что если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры.

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