Во вторник, 9 февраля, в селе Вотиловка Лисянского района простились с погибшим на Донбассе военным Назарием Полищуком. Герой погиб 6 февраля 2021 года возле Новомихайловки.

Проводить в последний путь воина пришли десятки людей. Они благодарили погибшего героя за "мирную Лисянщину". Актуально В Мариуполе умерла молодая военная из Винницкой области: что известно Полищук должен был вернуться с войны домой уже через неделю: у него заканчивался контракт.

Прощание с Полищуком / "Вісті Черкащини"

Прощание с Полищуком / "Вісті Черкащини" Что известно о гибели Полищука 6 февраля 2021 года возле Новомихайловки 3 военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Двое героев погибли. Это были Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

Они служили в составе 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Что известно о Полищуке По данным Obozrevatel, Назарию Полищуку было всего 24 года.

В ряды Вооруженных сил Украины он попал в 2017 году. Служил по контракту.

У погибшего героя осталась маленькая дочь. Ей 6 лет.

Родные готовились к приезду воина. Его контракт должен был закончиться 14 февраля.