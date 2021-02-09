В Черкасской области простились с погибшим на Донбассе Назарием Полищуком: фото
Во вторник, 9 февраля, в селе Вотиловка Лисянского района простились с погибшим на Донбассе военным Назарием Полищуком. Герой погиб 6 февраля 2021 года возле Новомихайловки.
Источник:"Вісті Черкащини"
Проводить в последний путь воина пришли десятки людей. Они благодарили погибшего героя за "мирную Лисянщину".
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Полищук должен был вернуться с войны домой уже через неделю: у него заканчивался контракт.
Прощание с Полищуком / "Вісті Черкащини"
Прощание с Полищуком / "Вісті Черкащини"
Что известно о гибели Полищука
- 6 февраля 2021 года возле Новомихайловки 3 военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
- Двое героев погибли. Это были Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.
- Они служили в составе 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Что известно о Полищуке
- По данным Obozrevatel, Назарию Полищуку было всего 24 года.
- В ряды Вооруженных сил Украины он попал в 2017 году. Служил по контракту.
- У погибшего героя осталась маленькая дочь. Ей 6 лет.
- Родные готовились к приезду воина. Его контракт должен был закончиться 14 февраля.
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