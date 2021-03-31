"Сливали" разговоры людей за деньги: на Черкащине полицейских подозревают в прослушивании
В Черкасской области разоблачили схему незаконного прослушивания людей. Организовали ее якобы полицейские, которые брали за "слитые" разговоры деньги.
Источник:Офис генпрокурора
Правоохранитель с помощью спецсредств слушал разговоры и передавал их другому члену группы, который раскрывал содержание заказчикам.
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Что грозит полицейским
- Одному правоохранителю уже сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
- Другого предполагаемого участника схемы, бывшего сотрудника полиции, задержали летом 2020 года. Перед тем, по информации следствия, он "слил" очередные разговоры и получил за них 2 тысячи долларов.
Теперь мужчинам грозит от 3 до 7 лет.
Задержание подозреваемого / Фото офиса генпрокурора
Заметим, в Сербии в 2021 году разгорелся скандал из-за прослушивания президента Александра Вучича. Премьер-министр Сербии заявила, что главу государства прослушивали месяцами, а, может, и годами. Поэтому политик назвала это попыткой государственного переворота.
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