В Черкасской области разоблачили схему незаконного прослушивания людей. Организовали ее якобы полицейские, которые брали за "слитые" разговоры деньги.

Правоохранитель с помощью спецсредств слушал разговоры и передавал их другому члену группы, который раскрывал содержание заказчикам.

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Что грозит полицейским

Одному правоохранителю уже сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другого предполагаемого участника схемы, бывшего сотрудника полиции, задержали летом 2020 года. Перед тем, по информации следствия, он "слил" очередные разговоры и получил за них 2 тысячи долларов.

Теперь мужчинам грозит от 3 до 7 лет.



Задержание подозреваемого / Фото офиса генпрокурора

Заметим, в Сербии в 2021 году разгорелся скандал из-за прослушивания президента Александра Вучича. Премьер-министр Сербии заявила, что главу государства прослушивали месяцами, а, может, и годами. Поэтому политик назвала это попыткой государственного переворота.

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