В Черкасской области разоблачили группировку, которая изготовляла и распространяли наркотики и психотропные вещества. Правоохранители также обезвредили деятельность 2 нарколабораторий.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники партиями сбывали товар наркодилерам. А те уже продавали его жителям Черкасской области.

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Что известно о задержанных

Возглавлял банду 37-летний мужчина, который имеет связи с криминальным миром. К незаконной деятельности он привлек свою жену и еще 6 человек (задержали всех, кроме одного).

Члены группировки поделили между собой роли – кто-то координировал работу, кто-то занимался производством и сбытом, другие – поставками сырья.

Гаражные помещения они обустроили под нарколаборатории. В одной из таких в Каневе изготавливали амфетамин, а в Черкассах – мефедрон.

По предварительной информации, ежемесячный доход от такой преступной деятельности достигал 300 тысяч гривен.

Полиция задержала злоумышленников в Черкасской области: смотрите видео

Что изъяла полиция:

более 1 кг мефедрона и амфетамина;

2,2 килограмма каннабиса;

10 литров концентрированных психотропных веществ;

200 литров химических реактивов, необходимых для изготовления наркотиков;

лабораторное оборудование;

ювелирные изделия, медали, ордена, иконы и мото- и велотехнику.

Проверяется происхождения этого имущества. По предварительным данным, общая стоимость изъятого во время санкционированных обысков достигает почти 450 тысяч гривен.

Справка. Участникам группировки уже сообщили о подозрениях по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Им грозит до 10 лет заключения.