В Черкасской области поймали банду, которая изготовляла и сбывала наркотики: видео
В Черкасской области разоблачили группировку, которая изготовляла и распространяли наркотики и психотропные вещества. Правоохранители также обезвредили деятельность 2 нарколабораторий.
Источник:Нацполиция
Правоохранители выяснили, что злоумышленники партиями сбывали товар наркодилерам. А те уже продавали его жителям Черкасской области.
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Что известно о задержанных
Возглавлял банду 37-летний мужчина, который имеет связи с криминальным миром. К незаконной деятельности он привлек свою жену и еще 6 человек (задержали всех, кроме одного).
Члены группировки поделили между собой роли – кто-то координировал работу, кто-то занимался производством и сбытом, другие – поставками сырья.
Гаражные помещения они обустроили под нарколаборатории. В одной из таких в Каневе изготавливали амфетамин, а в Черкассах – мефедрон.
По предварительной информации, ежемесячный доход от такой преступной деятельности достигал 300 тысяч гривен.
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Что изъяла полиция:
- более 1 кг мефедрона и амфетамина;
- 2,2 килограмма каннабиса;
- 10 литров концентрированных психотропных веществ;
- 200 литров химических реактивов, необходимых для изготовления наркотиков;
- лабораторное оборудование;
- ювелирные изделия, медали, ордена, иконы и мото- и велотехнику.
Проверяется происхождения этого имущества. По предварительным данным, общая стоимость изъятого во время санкционированных обысков достигает почти 450 тысяч гривен.
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