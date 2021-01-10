Ужасная трагедия произошла в селе Летичевка Уманского района Черкасской области. 28-летний отец до смерти забил своего четырехмесячного сына. Полиция задержала злоумышленника.

У мужчины было неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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Что сообщили в полиции

Утром 9 января в дежурную часть Уманского районного управления полиции поступило сообщение от врачей о смерти младенца в результате телесных повреждений.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

28-летний отец младенца признался в содеянном.

Его правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Злоумышленнику грозит заключение сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

10 января суд должен избрать задержанному меру пресечения.



В Черкасской области отец убил новорожденного сына / Фото полиции Черкасской области