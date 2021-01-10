В Черкасской области отец до смерти забил своего четырехмесячного сына
Ужасная трагедия произошла в селе Летичевка Уманского района Черкасской области. 28-летний отец до смерти забил своего четырехмесячного сына. Полиция задержала злоумышленника.
У мужчины было неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
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Что сообщили в полиции
- Утром 9 января в дежурную часть Уманского районного управления полиции поступило сообщение от врачей о смерти младенца в результате телесных повреждений.
- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.
- 28-летний отец младенца признался в содеянном.
- Его правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
- Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Злоумышленнику грозит заключение сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.
- 10 января суд должен избрать задержанному меру пресечения.
В Черкасской области отец убил новорожденного сына / Фото полиции Черкасской области
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