Искали несколько месяцев: на Черкасщине обнаружили тело ветерана АТО
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко. Мужчина исчез еще в конце декабря 2020 года.
Источник:Суспільне
О том, что участника АТО нашли, изданию сообщила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.
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В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Ганненко
- В полиции рассказали, что труп мужчины вытащили из водоема села Бобрица Каневского района.
- Следов насильственной смерти на теле Анатолия Ганненко не обнаружили.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство.
Что известно об исчезновении мужчины
Участник боевых действий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-розыскные группы.
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