В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко. Мужчина исчез еще в конце декабря 2020 года.

О том, что участника АТО нашли, изданию сообщила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк. Читайте также "Стал на нашем месте": в Одессе охранники избили ветерана АТО – видео В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Ганненко В полиции рассказали, что труп мужчины вытащили из водоема села Бобрица Каневского района.

Каневского района. Следов насильственной смерти на теле Анатолия Ганненко не обнаружили.

на теле Анатолия Ганненко не обнаружили. Правоохранители уже открыли уголовное производство. Что известно об исчезновении мужчины Участник боевых действий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-розыскные группы. Обратите внимание! Недавно в селе Владовка, что на Запорожье, подросток Богдан Возный помог стражам порядка раскрыть жестокое убийство участника АТО. Парню только 14 лет.