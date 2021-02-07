Лесные столовые спасают жизнь на Черкасщине. Из-за нехватки продовольствия, толстого снежного покрова и холода косули, дикие кабаны, олени и даже лоси каждую зиму оказываются под угрозой гибели.

Площадки для подкормки построены в середине леса. Сюда на легковой машине нельзя проехать, поэтому лесоводы отправляются на УАЗе.

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Как на Черкасщине спасают зверей

Больше всего взяли с собой зерна, ведь животным в холод необходима калорийная пища. А для кабанов это еще и любимое лакомство, за которое те даже устраивают драки.

Для копытных насыпают в желоб сено, заготовленное лесоводами вручную на лесных полянах. А для косуль привозят веники из засушенных листьев. Их заготавливают из мягких пород древесины:

липы;

клена.

Листья для косуль солят

Перед сушкой зелень вымачивают в солевом растворе.

Нарезали веток, разводим в воде с солью и укропом. Их (ветви – 24 канал) косуля лучше ест солеными,

– отметил егерь Смелянского лесничества Андрей Величко.

Кстати! Соль полезна для лесных животных, поэтому на пеньках кладут целые куски таких специфических сладостей.

Лесоводы вешают фотокамеры

Рядом с кормушками лесоводы вешают фотокамеры, чтобы следить за миграцией животных и их количеством. Чаще всего там бывают косули. Они зимой держатся табунами по 10 – 15 особей.



Веники для косуль / Скриншот с видео

Разные группы животных одновременно там не находятся. Обычно свиньи вытесняют косуль, а косули пугают мелких хищников, которые приходят под навесы охотиться.

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Таких кормовых навесов устраивают в каждом лесничестве от полутора десятка. Еду в столовых постоянно обновляют, количество запасов увеличивают, если образуется толстый снежный покров.