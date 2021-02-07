Под угрозой гибели: в Украине из-за сильных морозов спасают диких зверей
Лесные столовые спасают жизнь на Черкасщине. Из-за нехватки продовольствия, толстого снежного покрова и холода косули, дикие кабаны, олени и даже лоси каждую зиму оказываются под угрозой гибели.
Источник:24 канал
Площадки для подкормки построены в середине леса. Сюда на легковой машине нельзя проехать, поэтому лесоводы отправляются на УАЗе.
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Как на Черкасщине спасают зверей
Больше всего взяли с собой зерна, ведь животным в холод необходима калорийная пища. А для кабанов это еще и любимое лакомство, за которое те даже устраивают драки.
Для копытных насыпают в желоб сено, заготовленное лесоводами вручную на лесных полянах. А для косуль привозят веники из засушенных листьев. Их заготавливают из мягких пород древесины:
- липы;
- клена.
Листья для косуль солят
Перед сушкой зелень вымачивают в солевом растворе.
Нарезали веток, разводим в воде с солью и укропом. Их (ветви – 24 канал) косуля лучше ест солеными,
– отметил егерь Смелянского лесничества Андрей Величко.
Лесоводы вешают фотокамеры
Рядом с кормушками лесоводы вешают фотокамеры, чтобы следить за миграцией животных и их количеством. Чаще всего там бывают косули. Они зимой держатся табунами по 10 – 15 особей.
Веники для косуль / Скриншот с видео
Разные группы животных одновременно там не находятся. Обычно свиньи вытесняют косуль, а косули пугают мелких хищников, которые приходят под навесы охотиться.
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Таких кормовых навесов устраивают в каждом лесничестве от полутора десятка. Еду в столовых постоянно обновляют, количество запасов увеличивают, если образуется толстый снежный покров.
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