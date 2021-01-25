В селе Бучак, что на Черкасщине, 24 января под лед провалились 3 человек, среди них ребенок. Пока их судьба остается неизвестной.

Спасатели продолжают их искать. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Что известно о пострадавших

По информации спасателей, 2 рыбаков занимались рыбалкой на Днепре. С собой они взяли ребенка 2010 года рождения. Все они провалились под лед. Инцидент произошел 24 января примерно в 16:30.

По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7:00 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются,

– сообщили в ГСЧС.

Как спастись, если человек провалился под лед

Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, и стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.

и ночью, и стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения. Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко зовите на помощь. Двигайтесь медленно, не быстро.

Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому Двигайтесь медленно, не быстро. Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием. Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды , ведь он тянет на дно.

, ведь он тянет на дно. Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, твердый лед.

Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь.

Ранее спасатели предупредили, что в ближайшие дни в регионах Украины синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. В то же время лед на реках постепенно будет терять свою прочность, поэтому выходить на него очень опасно.