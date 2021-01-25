В Черкасской области рыбаки и ребенок провалились под лед: их ищут спасатели
В селе Бучак, что на Черкасщине, 24 января под лед провалились 3 человек, среди них ребенок. Пока их судьба остается неизвестной.
Спасатели продолжают их искать. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Что известно о пострадавших
По информации спасателей, 2 рыбаков занимались рыбалкой на Днепре. С собой они взяли ребенка 2010 года рождения. Все они провалились под лед. Инцидент произошел 24 января примерно в 16:30.
По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7:00 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются,
– сообщили в ГСЧС.
Как спастись, если человек провалился под лед
- Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, и стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.
- Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко зовите на помощь. Двигайтесь медленно, не быстро.
- Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием. Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, ведь он тянет на дно.
- Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, твердый лед.
- Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь.
Ранее спасатели предупредили, что в ближайшие дни в регионах Украины синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. В то же время лед на реках постепенно будет терять свою прочность, поэтому выходить на него очень опасно.
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