В Черкасской области мужчины устроили кровавую массовую драку: фото
Около 20 человек устроили жестокую драку на железнодорожном вокзале смелы. После того, как разборки прекратились сами собой, избитые их участники решили отомстить и разбили общежитие, где жили оппоненты.
Источник:Полиция Черкасской области
О довольно масштабной драке полицейские узнали из соцсетей, после чего и начали разбираться в том, что произошло.
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Как выяснили правоохранители все началось с того, что компания молодых людей громко слушала музыку в машине. К ним подошел нетрезвый мужчина и сделал замечание.
Массовая драка и месть
- Конфликт довольно быстро превратился в драку, в которой участвовали около 20 человек.
- Когда же представители одной из сторон избили оппонентов и сбежали, оскорбленные ими решили отомстить.
- Разыскать обидчиков мужчины не смогли, но пошли в общежитие, где они жили.
- По данным следователей, около 10 человек ворвались в общежитие, разбили окна и вместе избили одного из жителей.
Мужчины разгромили комнату, где жили их обидчики / Фото полиции Черкасской области
Сейчас полицейские установили личности всех участников драки. По факту нарушения закона открыли уголовное производство относительно хилуганства и нарушения неприкосновенности жилища.
Во время следствия копы обещают установить мотивы участников и дать оценку действиям каждого из нарушителей спокойствия.
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