Около 20 человек устроили жестокую драку на железнодорожном вокзале смелы. После того, как разборки прекратились сами собой, избитые их участники решили отомстить и разбили общежитие, где жили оппоненты.

О довольно масштабной драке полицейские узнали из соцсетей, после чего и начали разбираться в том, что произошло.

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Как выяснили правоохранители все началось с того, что компания молодых людей громко слушала музыку в машине. К ним подошел нетрезвый мужчина и сделал замечание.

Массовая драка и месть

Конфликт довольно быстро превратился в драку, в которой участвовали около 20 человек.

Когда же представители одной из сторон избили оппонентов и сбежали, оскорбленные ими решили отомстить.

Разыскать обидчиков мужчины не смогли, но пошли в общежитие, где они жили.

По данным следователей, около 10 человек ворвались в общежитие, разбили окна и вместе избили одного из жителей.



Мужчины разгромили комнату, где жили их обидчики / Фото полиции Черкасской области

Сейчас полицейские установили личности всех участников драки. По факту нарушения закона открыли уголовное производство относительно хилуганства и нарушения неприкосновенности жилища.

Во время следствия копы обещают установить мотивы участников и дать оценку действиям каждого из нарушителей спокойствия.