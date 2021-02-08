Работников Городищенского отдела полиции Черкасской области отстранили от службы. Их подозревают в пытках мужчины, уже начали соответствующее уголовное производство.

Об избиении правоохранителями 6 февраля сообщил сам 28-летний потерпевший. Он обратился к врачам за медицинской помощью.

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В руководстве Нацполиции проверяют информацию. Пока продолжается расследование. От работы отстранили руководство отдела и полицейских, которых подозревают в совершении преступления.

По предварительной информации, правоохранители проверяли причастность мужчины к краже и мошенничеству – так он попал в отделение. А впоследствии заявил об избиении полицейскими.

Что грозит правоохранителям

Если вину полицейских докажут, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Такое наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса о пытках.

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