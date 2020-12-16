Авария с участием легковушки и ребенка произошла 16 декабря в Черкассах. 10-летний мальчик, который переходил дорогу, попал под колеса Skoda.

Сообщение о пострадавшем несовершеннолетнем поступило диспетчерам экстренной помощи около 14:00. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Черкасской области Ирина Назарок.

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Свидетели инцидента рассказали медикам, что после удара мальчик находится без сознания.

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ДТП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Гоголя. На какой сигнал светофора двигался водитель легковушки, и не переходил ли мальчик дорогу с нарушением правил, неизвестно.

Медики, прибывшие на место инцидента, срочно направили пострадавшего в Черкасскую областную детскую больницу. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В сознание мальчик до сих пор не приходил.

Официальной информации от правоохранителей по поводу инцидента пока нет.