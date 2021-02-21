В Черкассах вечером 20 февраля в многоэтажке возник пожар. Спасатели ликвидировали огонь и освободили 8 человек из горящего дома.

20 февраля в 20:40 на диспетчерский центр по чрезвычайным ситуациям поступил вызов. Очевидцы сообщили о пожаре на 3 этаже пятиэтажного дома по улице Черновола в Черкассах.

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Пожарные спасли из горящей квартиры 2 мужчин. Их госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести.

Спасатели эвакуировали еще 6 человек из квартиры на верхнем этаже. Среди них было 2 детей.

Отдельная часть бригады пожарных локализовала пожар за несколько минут, а в 20:50 он был полностью ликвидирован.

В ГСЧС еще устанавливают детали возгорания.

Видео пожара в Черкассах: как людей вытаскивали из огня