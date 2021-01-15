В Черкассах легковушка столкнулась с автобусом, 22-летний водитель впал в кому: фото
Ужасное ДТП произошло утром 15 января на улице Героев Холодного Яра в Черкассах. Маршрутный автобус очень сильно ударил в бок Renault.
В результате столкновения 22-летний водитель легковушки получил крайне тяжелые травмы. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Черкасской области Ирина Назарок.
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Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Впал в кому
Водителя Renault госпитализировали в крайне тяжелом состоянии / Фото Ирины Назарок
- В результате чего произошла авария, выясняют правоохранители. Судя по фото с места событий, удар пришелся в правую часть машины.
- Из-за сильного столкновения Renault довольно серьезно смяло.
- Медики, которые работали на месте происшествия, диагностировали у владельца легковушки закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и судорожный синдром.
- От полученных травм мужчина впал в церебральную кому.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. Окончательную квалификацию производства полицейские должны установить после того, как врачи смогут сделать прогнозы относительно состояния пострадавшего.
Автобус очень сильно ударил легковушку / Фото Ирины Назарок
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