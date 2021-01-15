Ужасное ДТП произошло утром 15 января на улице Героев Холодного Яра в Черкассах. Маршрутный автобус очень сильно ударил в бок Renault.

В результате столкновения 22-летний водитель легковушки получил крайне тяжелые травмы. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Черкасской области Ирина Назарок.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Впал в кому



Водителя Renault госпитализировали в крайне тяжелом состоянии / Фото Ирины Назарок

В результате чего произошла авария, выясняют правоохранители. Судя по фото с места событий, удар пришелся в правую часть машины.

Из-за сильного столкновения Renault довольно серьезно смяло.

Медики, которые работали на месте происшествия, диагностировали у владельца легковушки закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и судорожный синдром.

От полученных травм мужчина впал в церебральную кому.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. Окончательную квалификацию производства полицейские должны установить после того, как врачи смогут сделать прогнозы относительно состояния пострадавшего.



Автобус очень сильно ударил легковушку / Фото Ирины Назарок