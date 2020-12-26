Накануне праздников в Черкассах активно заготавливают кровь и плазму. Медики отметили, что в этот период возрастает количество чрезвычайных ситуаций, поэтому потребность увеличивается.

А после Нового года доноров всегда мало. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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В Черкассах сдают кровь перед праздниками

Наталья Пастушенко была впервые в донорском кресле. Ее компоненты крови особенно ценны. Девушка недавно переболела COVID-19 и имеет к нему антитела.

Это полезно для здоровья, для обновления крови, то есть плазмы. Также я переболела COVID-19 и знаю, что моя плазма поможет больным,

– рассказала Пастушенко.

Зато Никита Прогунов сдавал кровь уже более 10 раз. Впервые он это сделал на свое 18-летие. Парень отметил, что к этому нужно психологически подготовиться, прийти впервые, а потом это войдет в привычку.



Нужно 30 литров крови резерва / Скриншот с видео

Как хранят кровь

Запастись кровью и ее компонентами нужно на первые 2 недели нового года. В местном центре подсчитали, что понадобится примерно 30 литров крови резерва. Перед началом процедуры медики помогают донору побороть волнение.

Запасы плазмы замораживают, так она может храниться долго. А вот кровь держат в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов мороза максимум 42 дня. Рассчитывать необходимость ее запасов трудно.



В Черкассах доноров поощряют подарками / Скриншот с видео

В предпраздничный период доноров поощряют в частности сладкими подарками. Сдать кровь может каждый, кто достиг 18 лет и отвечает элементарным критериям, которые указаны на любом медицинском сайте или в руководстве.