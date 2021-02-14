Романтический ужин и поездка за границу: в Черкассах подарками поощряют доноров сдавать кровь
Черкасский центр крови решил подарками поощрить доноров сдать кровь. В частности – подарить романтический ужин или даже поездку за границу.
Источник:24 канал
До Дня святого Валентина медики приглашают сдавать кровь, плазму или эритроциты. Это нужно сделать вместе со своей второй половинкой.
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За 3 недели – 160 пар
За совместную донацию все получают подарки – билеты в кино или шампанское с конфетами. За 3 недели акции в центр пришли 160 пар.
Участие в этой акции подарит больше приятных впечатлений, чем запуск шариков или романтический ужин. Планирую, что мы с парнем будем постоянно делать это вместе,
- поделилась участница акции Наталья Кузенецова.
Главные призы акции
Из-за большого количества желающих акцию решили продлить до начала марта. Тогда и разыграют главные призы:
- романтический ужин;
- путешествие во Львов;
- поездку на двоих в Египет.
Менеджер Черкасского областного центра службы крови Юлия Фомичева рассказала: "Мы не ожидали. В первую же неделю у нас закончились все призы, мы в авральном порядке дозаказывали. Но сейчас можем гарантировать – призов хватит всем, никто без подарка не уйдет".
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