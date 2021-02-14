Черкасский центр крови решил подарками поощрить доноров сдать кровь. В частности – подарить романтический ужин или даже поездку за границу.

До Дня святого Валентина медики приглашают сдавать кровь, плазму или эритроциты. Это нужно сделать вместе со своей второй половинкой.

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За 3 недели – 160 пар

За совместную донацию все получают подарки – билеты в кино или шампанское с конфетами. За 3 недели акции в центр пришли 160 пар.

Участие в этой акции подарит больше приятных впечатлений, чем запуск шариков или романтический ужин. Планирую, что мы с парнем будем постоянно делать это вместе,

- поделилась участница акции Наталья Кузенецова.

Главные призы акции

Из-за большого количества желающих акцию решили продлить до начала марта. Тогда и разыграют главные призы:

романтический ужин;

путешествие во Львов;

поездку на двоих в Египет.

Менеджер Черкасского областного центра службы крови Юлия Фомичева рассказала: "Мы не ожидали. В первую же неделю у нас закончились все призы, мы в авральном порядке дозаказывали. Но сейчас можем гарантировать – призов хватит всем, никто без подарка не уйдет".

Интересно! В этом году 55% украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 49%.