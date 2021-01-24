В Черкассах мужчина, который вез жену в роддом, заблудился. Поскольку будущий отец был неместный да и взволнованный, дорогу в больницу самостоятельно найти не мог. На помощь пришли патрульные полицейские.

Мужчина был неместный, поэтому заблудился

Происшествие случилось поздно вечером 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области в телеграм.

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Полицейские заметили ВАЗ 2101, водитель которого совершал опасные маневры. Патрульные остановили машину. Мужчина объяснил, что у жены начались схватки, а в больницу они попасть не могут.

Патрульные предупредили о приезде роженицы врача

Патрульные показывали супружеской паре путь: машина будущих родителей следовала за полицейской машиной. Правоохранители еще из автомобиля позвонили в больницу и предупредили о приезде пациентки.

Женщина после приезда в больницу чувствовала себя хорошо, а патрульные пожелали здоровья ей и будущему малышу.

Смотрите видео, которое предоставили полицейские: