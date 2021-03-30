В Черкассах 29 марта водитель маршрутки высадил из салона мать погибшего участника войны на востоке. Мужчина сказал, что она не является представителем льготной категории. Впоследствии водителя уволили, а активисты заставили его извиняться на видео.

Сообщается, что за женщину в автобусе никто не вступился. Впоследствии она обратилась за помощью к представителям "Национального корпуса".

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Подробнее об этом случае

Мать покойного воина Сергея Амброса высадили из маршрутки №20. Водитель это сделал, поскольку 2 льготника уже были в салоне. В соответствии с правилами, которые установил перевозчик, женщина должна была платить за проезд.

Как развивались события

Активисты "Национального корпуса" пришли в АТП "Чарз-Авто". Там они нашли этого водителя и заставили извиниться на видео. Кондуктор, которая тогда также была в салоне автобуса, отказалась извиняться.



Водитель и кондуктор автобуса, откуда высадили женщину / Скриншот 24 канала

Впоследствии к месту спора подошел директор АТП. После разговора с активистами он извинился за своих работников. Также он сказал, что увольняет водителя и может прислать копию приказа об этом.



Директор "Чарз-Авто" / Скриншот 24 канала

Заметим! В автобусах Черкасс есть только по 2 – 3 льготных места (10% от общего количества мест). Перевозчики города объясняют это тем, что им не платят компенсацию за перевозку льготников. Кстати, министерство социальной политики предлагает местным властям ввести механизм монетизации льгот на проезд.