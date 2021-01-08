В Черкассах оригинально подошли к проблеме с ямами на дороге. Вместо ремонта выбоину на асфальте там просто прикрыли ковром.

Это произошло в микрорайоне Мытница – возле торгового центра "Гранд Маркет". Соответствующее фото очевидцы опубликовали в фейсбук-группе "Настоящие Черкассы".

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Кто это сделал - пока неизвестно. Однако этот человек позаботился и о том, чтобы ковер вдруг не унесло ветром. Для этого на нем осталось несколько кусков асфальта.



Ковер на дороге в Черкассах / Фото из соцсетей



Нестандартный "ремонт" на дорогах Черкасс / Фото из соцсетей

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению пишут, что видели ковер на дороге 7 января, а вот уже на следующий день его там не было. В целом горожане реагируют довольно саркастически.