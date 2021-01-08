"Аладдин припарковался": в Черкассах яму в асфальте закрыли ковром – фото
В Черкассах оригинально подошли к проблеме с ямами на дороге. Вместо ремонта выбоину на асфальте там просто прикрыли ковром.
Это произошло в микрорайоне Мытница – возле торгового центра "Гранд Маркет". Соответствующее фото очевидцы опубликовали в фейсбук-группе "Настоящие Черкассы".
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Кто это сделал - пока неизвестно. Однако этот человек позаботился и о том, чтобы ковер вдруг не унесло ветром. Для этого на нем осталось несколько кусков асфальта.
Ковер на дороге в Черкассах / Фото из соцсетей
Нестандартный "ремонт" на дорогах Черкасс / Фото из соцсетей
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению пишут, что видели ковер на дороге 7 января, а вот уже на следующий день его там не было. В целом горожане реагируют довольно саркастически.
- "Вот лайфхак подбросили для Укравтодора";
- "Оскар кому-то будут вручать. То барона встречают какого-то величественного";
- "Возможно, какой-то пьяный Аладдин забыл, где его транспорт";
- "Па богатому".
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