В Черкассах иностранцы поссорились и устроили стрельбу: фото

Между двумя иностранцами в Черкассах произошел конфликт. После этого, в результате словесной перепалки, произошла стрельба.

Перепалка состоялась примерно в 21:20 на улице Самойла Кошки. Пострадавших в результате стрельбы, к счастью, нет.

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Детали стрельбы в Черкассах

На месте происшествия работали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.

Правоохранители задержали мужчину с оружием. "Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет", – говорится в пресс-службе полиции.



В Черкассах состоялась стрельба / Фото Нацполиции

Между иностранцами произошел конфликт / Фото Нацполиции

Сейчас следователи выясняют детали инцидента. После проведения проверки событие получит правовую квалификацию. Отметим, что правоохранители проверяют на:

законность получения разрешения;

приобретения;

хранения;

ношение оружия.

Кроме этого, миграционная служба проверяет, законно ли иностранцы находятся в Украине.

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