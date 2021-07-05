Перепалка состоялась примерно в 21:20 на улице Самойла Кошки. Пострадавших в результате стрельбы, к счастью, нет.
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Детали стрельбы в Черкассах
На месте происшествия работали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.
Правоохранители задержали мужчину с оружием. "Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет", – говорится в пресс-службе полиции.
В Черкассах состоялась стрельба / Фото Нацполиции
Между иностранцами произошел конфликт / Фото Нацполиции
Сейчас следователи выясняют детали инцидента. После проведения проверки событие получит правовую квалификацию. Отметим, что правоохранители проверяют на:
- законность получения разрешения;
- приобретения;
- хранения;
- ношение оружия.
Кроме этого, миграционная служба проверяет, законно ли иностранцы находятся в Украине.
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