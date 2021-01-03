Убийство в новогоднюю ночь: на Черкасщине мужчина избил до смерти односельчанина
В селе Яснозорье Черкасской области празднование Нового года закончилось трагедией для 59-летнего владельца дома. Во время конфликта 45-летний гость до смерти избил односельчанина.
Мужчину нашли мертвым в собственном доме вечером 1 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
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Как установили правоохранители, мужчины вместе ужинали, в частности, употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между ними возник спор, который перерос в драку.
В разгаре конфликта 45-летний гость избил хозяина дома. Правонарушитель нанес ему телесные повреждения в виде:
- синяков и ссадин головы;
- забойной раны носа;
- перелома костей носа;
- ссадин на задней левой части туловища.
От полученных травм и повреждений владелец дома скончался.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве
Полицейские быстро установили местонахождение подозреваемого. 45-летний мужчина сразу признался в содеянном. В отношении него открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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