В селе Яснозорье Черкасской области празднование Нового года закончилось трагедией для 59-летнего владельца дома. Во время конфликта 45-летний гость до смерти избил односельчанина.

Мужчину нашли мертвым в собственном доме вечером 1 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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Как установили правоохранители, мужчины вместе ужинали, в частности, употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между ними возник спор, который перерос в драку.

В разгаре конфликта 45-летний гость избил хозяина дома. Правонарушитель нанес ему телесные повреждения в виде:

синяков и ссадин головы;

забойной раны носа;

перелома костей носа;

ссадин на задней левой части туловища.

От полученных травм и повреждений владелец дома скончался.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве

Полицейские быстро установили местонахождение подозреваемого. 45-летний мужчина сразу признался в содеянном. В отношении него открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.