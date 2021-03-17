Следователи и работники прокуратуры 17 марта сообщили жительнице Черкасской области о подозрении в совершении умышленного убийства своего новорожденного ребенка.

Если суд признает вину женщины, ей грозит до 5 лет ограничения свободы, или такой же срок заключения. Судить подозреваемую будут вскоре, как только материалы дела передадут служителям Фемиды.

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По данным следствия, убитый женщиной ребенок был доношенным и жизнеспособным.

Что известно об убийстве новорожденного ребенка в Черкасской области

Как утверждают правоохранители, преступление произошло в декабре 2020 года.

37-летняя женщина родила ребенка в подсобном помещении, а к врачам не обращалась.

Сразу после родов она якобы задушила младенца.

Досудебное расследование преступления уже закончилось. Судя по тому, что женщине уже сообщили о подозрении, ее признали вменяемой. Согласно Уголовному кодексу, относительно мягкое наказание за убийство матерью собственного ребенка обуславливается психическим состоянием женщины из-за эмоционального напряжения, которое вызвано беременностью, родами и сопровождающими их психическими процессами.

Из-за этого женщины считаются ограниченно вменяемыми, поскольку не осознают своих действий и теряют способность управлять ими.