Работники военной прокуратуры 4 января задержали руководителя аппаратной одного из полков связи на Черниговщине. Ущерб от якобы преступной деятельности мужчины уже компенсирован.

О задержании военного сообщили в фейсбуке на странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Злоумышленник занимает ответственную должность, из-за чего и имел возможность нанести обороноспособности государства серьезные убытки.

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Вскоре мужчине выберут меру пресечения.

Компьютеры за 100 тысяч



Каждый из компьютеров стоит немалых денег / Фото Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере

Как отметили следователи, в 2020 году офицер полез в хранилище имущества и вынес оттуда два специальных переносных компьютера. Общая стоимость оборудования составляет 200 тысяч гривен.

Вследствие преступления радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению. Украденные части оборудования вернули,

– подчеркнули военные прокуроры.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в похищении военного имущества с проникновением в хранилище.

Досудебное расследование продолжается.