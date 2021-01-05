На 200 тысяч: на Черниговщине задержали военного, который прибрал к рукам спецсредства связи
Работники военной прокуратуры 4 января задержали руководителя аппаратной одного из полков связи на Черниговщине. Ущерб от якобы преступной деятельности мужчины уже компенсирован.
О задержании военного сообщили в фейсбуке на странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Злоумышленник занимает ответственную должность, из-за чего и имел возможность нанести обороноспособности государства серьезные убытки.
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Вскоре мужчине выберут меру пресечения.
Компьютеры за 100 тысяч
Каждый из компьютеров стоит немалых денег / Фото Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере
Как отметили следователи, в 2020 году офицер полез в хранилище имущества и вынес оттуда два специальных переносных компьютера. Общая стоимость оборудования составляет 200 тысяч гривен.
Вследствие преступления радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению. Украденные части оборудования вернули,
– подчеркнули военные прокуроры.
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в похищении военного имущества с проникновением в хранилище.
Досудебное расследование продолжается.
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