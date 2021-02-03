Через серйозну аварію на ТЕС Енергодар опинився у темряві, без води та зв'язку: відео
Масштабна аварія сталася на Запорізькій тепловій електростанції, яка є найбільшою ТЕС в Україні. Ввечері 3 лютого з невідомих причин зупинилися всі блоки станції.
Джерело: фейсбук Анатолія Анохіна, 24 канал
За словами місцевого депутата Анатолія Анохіна, на ЗаТЕС стався аварійний скид пара.
Через це в Енергодарі та Дніпрорудному та найближчих до них населених пунктах повністю зникли світло, зв'язок та інтернет.
Також Енергодар окутав смердючий дим.
За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту місто хотіли евакуювати.
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