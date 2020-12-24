В ОБСЕ направили ноту из-за ранения украинского воина на Донбассе: детали
Украинский военный получил ранение во время обстрела возле Шумов 24 декабря. Из-за этого вопиющего факта нарушения соглашения о прекращении огня украинская сторона направила ноту в ОБСЕ.
Ноту направили наблюдательной миссии ОБСЕ
Состояние раненого военнослужащего – стабильное, медики оказали ему необходимую помощь. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в телеграме.
Подробно На Донбассе ранения получили 2 украинских защитников: в каком они состоянии
Украинской стороной Общего центра по контролю и координации задействовано механизм: введено режим "тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ,
– отметили в украинской делегации.
Еще один военный подорвался на взрывном устройстве
Отметим, что 24 декабря на Донбассе пострадал еще один украинский защитник. Недалеко от Красногоровки военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Всего в течение дня оккупационные войска нарушили режим тишины 5 раз. Украинские военные были вынуждены открыть огонь.
Поделиться новостью