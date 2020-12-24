Украинский военный получил ранение во время обстрела возле Шумов 24 декабря. Из-за этого вопиющего факта нарушения соглашения о прекращении огня украинская сторона направила ноту в ОБСЕ.

Ноту направили наблюдательной миссии ОБСЕ

Состояние раненого военнослужащего – стабильное, медики оказали ему необходимую помощь. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в телеграме.

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Украинской стороной Общего центра по контролю и координации задействовано механизм: введено режим "тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ,

– отметили в украинской делегации.

Еще один военный подорвался на взрывном устройстве

Отметим, что 24 декабря на Донбассе пострадал еще один украинский защитник. Недалеко от Красногоровки военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Всего в течение дня оккупационные войска нарушили режим тишины 5 раз. Украинские военные были вынуждены открыть огонь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала