Авіаційні рейси зі Львова до Києва та у Стамбул перенесли з 7 на 8 лютого 2021 року. Літаки з Києва до Німеччини та Нідерландів також не вилетіли через негоду.

Стремительное ухудшение погоды 7 февраля в Европе в целом и в Украине в частности повлияли и на движение авиатранспорта.

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Отменены рейсы из Киева

Из-за сильных снегопадов в Германии и Нидерландах туда не вылетели самолеты из аэропорта "Борисполь" под Киевом:

Рейсы KL 1386 авиакомпании KLM, PS 9386 МАУ и DL 9473 от Delta Air в Амстердам в Нидерландах

Нидерланды, заметим, накрыла первая за последнее десятилетие метель такой силы, что движение автомобильного и железнодорожного транспорта пришлось приостанавливать или изменять.

Аэропорт Схипхол предупредил путешественников о возможных задержках. А аэропорт Эйндховена вообще временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров.

7W 165 от Wind Rose и PS 9065 от МАУ во Львов также не вылетели. Предварительно их перенесли на 8 февраля 8:40.

Рейсы со Львова

Непогода повлияла на расписание рейсов из и в аэропорт Львова:

Из Львова не полетел самолет в немецкий Дортмунд W6 6761 от Wizz Air – рейс перенесли на 8 февраля.

Ситуация в Германии с погодой похожа на нидерландскую – в некоторых регионах намело снега от 15 до 40 сантиметров.

Рейсы из Львова в Киев и в Стамбул также перенесли или отменили. Говорится о:

TK 443 от Turkish Airlines в Стамбул и обратный TK 444 – отменены.

PC 421 и PC 420 от Pegasus Airlines – перенесены на 8 февраля (предварительно вылет из Стамбула в 9:30, из Львова – в 12:30).

В Украине синоптики на 8 – 14 февраля прогнозируют снег и метели рядом с сильными морозами.