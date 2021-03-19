В Укрзализныце через 2 недели планируют остановить все виды перевозок. Это сделают из-за проведения крупной забастовки, которую связывают с отчаянием работников компании.

В то же время в комиссии по оценке состояния Укрзализныци отметили, что не только это является большой проблемой. Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина.

Читайте также Укрзализныця запустит более 30 летних маршрутов в самых популярных направлениях

Забастовка с остановкой перевозок

По ее словам, трудовой коллектив в отчаянии. Поэтому возможна масштабная забастовка.

Через 2 недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает,

– отметила Гришина.

Она отметила, что двое из трех профсоюзов на заседание не явились.



Заседание по вопросам Укрзализныци / Фейсбук Юлии Гришиной

Что также обсуждали на заседании

Также обсудили неудовлетворительное состояние выполнения запросов Временной следственной комиссии. Поэтому приняли решение пригласить на следующее заседание руководителей:

Офиса генпрокурора;

Государственного бюро расследований

Министерства внутренних дел;

Службы безопасности Украины;

Государственной фискальной службы;

Национального антикоррупционного бюро.

"Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК – исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведении Укрзализныци до критического состояния", – добавила Гришина.