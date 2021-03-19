Возможна массовая забастовка: через 2 недели Укрзализныця остановит все перевозки
В Укрзализныце через 2 недели планируют остановить все виды перевозок. Это сделают из-за проведения крупной забастовки, которую связывают с отчаянием работников компании.
Источник:фейсбук Юлии Гришиной
В то же время в комиссии по оценке состояния Укрзализныци отметили, что не только это является большой проблемой. Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина.
Читайте также Укрзализныця запустит более 30 летних маршрутов в самых популярных направлениях
Забастовка с остановкой перевозок
По ее словам, трудовой коллектив в отчаянии. Поэтому возможна масштабная забастовка.
Через 2 недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает,
– отметила Гришина.
Она отметила, что двое из трех профсоюзов на заседание не явились.
Заседание по вопросам Укрзализныци / Фейсбук Юлии Гришиной
Что также обсуждали на заседании
Также обсудили неудовлетворительное состояние выполнения запросов Временной следственной комиссии. Поэтому приняли решение пригласить на следующее заседание руководителей:
- Офиса генпрокурора;
- Государственного бюро расследований
- Министерства внутренних дел;
- Службы безопасности Украины;
- Государственной фискальной службы;
- Национального антикоррупционного бюро.
"Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК – исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведении Укрзализныци до критического состояния", – добавила Гришина.
Поделиться новостью