С 2021 года Украина планирует значительно усилить дипломатические и экономические связи со странами Африки. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично приобщиться к работе. Но что мы знаем мы об этом континенте?

Соучредитель украинского Центра исследования Африки Александр Мишин в обширном интервью для читателей сайта 24 канала рассказал о том, как Африка может стать для Украины партнером-открытием.

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Когда нас спрашивают об Африке, мы обычно мыслим стереотипами. Перед нами предстает образ континента безнадежности, где не прекращаются войны и голод. Однако мало кто воспринимает африканский континент как контрастный, разноцветный и очень важный центр мировой политики и экономики. Еще меньше людей понимают важность Африки для Украины.

Мало кто знает, что в Демократической Республике Конго украинских пилотов считают чуть ли не своими героями, а в Экваториальной Гвинее украинцы строят крупнейшую в стране гидроэлектростанцию. Так же вряд ли кто предполагал, что в Кении на повестке дня стоит вопрос гендерных квот в парламенте, а известное по мемам о невероятной инфляции пресловутое Зимбабве имеет собственную космическую программу.

Незнание Африки и непонимание ее роли вызвано отсутствием "черного континента" в украинском информационном пространстве. Именно с этой проблемой пытается бороться герой интервью.



Александр Мишин вместе с коллегами из Буркина-Фасо / Фото со страницы эксперта в фейсбуке

Во время длинной беседы господин Мишин рассказал, почему сотрудничество с Африкой политически и экономически важно для Украины, какие стереотипы следует оставить в прошлом и какие неожиданные тенденции скрывает континент. В первой части интервью читайте, почему африканцы с радостью едут в Украину на учебу, какой изнес ведет Украину с "черным континентом" и с какими проблемами сталкивается. Какие африканские государства являются союзниками Украины

Украина как кузница кадров для Африки

Чем занимается Центр исследования Африки и зачем это Украине?

Центр исследования Африки – это общественная инициатива, созданная весной 2015 года несколькими специалистами-политологами. Идея принадлежит выпускнику НаУКМА Артему Сурку, который по собственному опыту волонтерской деятельности в Италии осознал важность африканского региона для этой страны Европы. Мотивация заключалась в том, что африканская проблематика в Украине почти не освещается – нет сообществ, которые системно бы об этом говорили. Мы решили восполнить этот вакуум, чтобы Африка появилась в информационном дискурсе, и чтобы эта тема не воспринималась как маргинальная.

Украина имеет тесные связи с африканскими государствами, они достаточно старые. Но так сложились обстоятельства, что эта тема оказалась в тени, хотя есть о чем говорить, есть определенные достижения и проблемы.

Ежегодно в Украину приезжает большое количество африканских абитуриентов за высшим образованием. Что их так привлекает в украинских университетах? Почему среди всех стран, где можно дешево жить и получать образование, выбирают Украину?

Африканцы действительно очень интересуются украинскими вузами. Преимущественно это представители Марокко, Нигерии и Египта. Во-первых, их привлекает соотношение цена-качество образования. Во-вторых, африканцы воспринимают Украину как европейскую страну. Для них жизнь в Украине – это как жизнь в Европе. В-третьих, африканцы понимают, что в Украине достаточно высокий уровень толерантности. Наша страна является безопасной для их проживания.



Камерунские студенты с флагом УПА / Фото 1927.kiev.ua

Украинцы сами исторически страдали от колонизации соседних стран, поэтому есть определенное понимание. Наше общество по многим причинам очень приветливо к африканцам. Конечно, есть случаи бытового расизма, но в целом наш народ рассматривают как высокотолерантний.

Также есть определенные традиции. В советские времена многие африканцы в период деколонизации Африки проходили обучение именно в высших учебных заведениях Украины. Соответственно, бывшие студенты помнят о нас и хорошо отзываются. Этот фактор также играет свою роль.

Речь идет о получении технического образования?

На самом деле Африка очень большая, и в разных странах разные потребности в специалистах. Наиболее востребованы профессии направления естественных наук – африканцам нужны медики, инженеры, кадры, связанные с сельским хозяйством, ветеринарией. В Северной Африке заинтересованы в подготовке врачей. Но на этом все не заканчивается.

Отдельно я бы выделил несколько специфические запросы. В частности, есть такая страна Зимбабве, в отношении которой у нас существует множество негативных стереотипов. Она отправила нескольких студентов в Украину, чтобы они изучали системы управления ракетно-космических летательных аппаратов – это будущие кадры для их космической программы. И в этом нет ничего удивительного, ряд африканских стран имеют собственные космические программы, и им также нужны специалисты для их реализации. Нигерия, Эфиопия, Руанда – это страны, которые заинтересованы в освоении космоса, они запускают собственные спутники.

Играет ли обучение африканских студентов в Украине положительную роль в дипломатических отношениях между странами?

В Африке не так много собственных вузов, поэтому многие африканцы получают образование за рубежом. Некоторые украинские вузы разработали серьезные программы продвижения на африканском рынке. Зачем? Потому что это получение валюты, поддержка университетов. Также это фактор дипломатического воздействия. Студенты, получающие высшее образование в Украине, очень часто являются проводниками наших интересов у себя на родине.

Образование – это один из основных способов налаживания глубоких человеческих контактов. К африканским студентам стоит относиться с большим уважением, потому что очень часто к нам приезжают представители африканских элит. Это люди, которые в своих государствах будут занимать высокие должности и затем будут больше настроены к Украине.

Есть такие случаи даже, когда студенты, которые учились в Украине, обращались к нам с бизнес-предложениями быстрее, чем к странам Европы.

Год в Африке – впечатления украинца:

Бизнес с Африкой: проблемы и перспективы

А какой бизнес украинцы ведут со странами Африки?

Преимущественно это торговля. Ассортимент, который реализует Украина в Африку, недостаточно диверсифицирован. Львиная доля продукции – это продовольствие и металлургия. Мы поставляем яйца, пшеницу, сахар и тому подобное. Что до металлургии, то здесь речь идет в основном о полуфабрикатах.

Например, в Эфиопии есть предприятия, которые получают полуфабрикаты из Украины и затем превращают их в готовую продукцию.

Мы сейчас говорим почти о сырье. А что касается промышленного производства?

Именно так, речь в основном идет о небрендированной продукции с невысокой добавленной стоимостью. И это огромный минус.

Если говорить о высокой добавленной стоимости, то украинские компании успешно сотрудничают в сегменте военно-промышленного комплекса. В Африке до сих пор стоят на вооружении много образцов советской военной техники: от стрелкового оружия до радаров. Украинцы умеют ее модернизировать. Также есть интерес к новейшим украинским разработкам, в частности к ракетам.

Но такая торговля происходит в рамках специфических экспортных режимов. Эти поставки часто согласовывают на самом высоком уровне и не являются простыми.

Что касается других товаров – здесь я бы выделил продукцию для аграрных комплексов. Раньше поставляли тракторы, африканцы интересовались украинскими насосами. Также существует большой спрос на минеральные удобрения.

Что до продовольствия, много в СМИ писали, что мы продаем много продуктов пищевой промышленности. Но что мы туда продавали? Некоторые виды сладостей, водку, напитки. Нельзя сказать, что это тот уровень, который соответствует потенциалу и это те поставки, которые делают большую погоду.

Но любой кейс появления украинской брендированной продукции на полках африканских супермаркетов – это огромное достижение, ведь рынок специфический, с особыми правовыми аспектами и стандартизацией, не говоря уже об уровне платежеспособности и потребительском поведении.

То, что в Украине кажется знакомым продуктом, в Африке – это совсем другое. Например, яблоки. Для нас это банальный и доступный фрукт, которым никого не удивишь. В Африке же яблоки – это экзотика. Поэтому отличается цена и спрос.

Есть даже примеры, когда африканцев интересуют украинские айти-проекты. В Кении были заинтересованы в продуктах компании Инновационно-индустриальной группу, которая занимается производством идентификационных документов и информационных систем.

Возможности для реализации потенциала очень высоки. Один мой друг из Буркина-Фасо приехал в Украину и сказал: "У вас тут настоящая Европа, у вас есть аэропорты, железные дороги. Вы не цените свою страну".

Почему наш бизнес не обращает внимание на Африку, если существует такой потенциал?

Многие украинские предприятия знают об Африке и знают о запросе на их продукцию. Но африканские рынки рассматривают как высокорисковые в вопросах проведения финансовых операций, платежеспособности, транспортировки, коррупции и тому подобного.

Однако, та же коррупция может быть как проблемой, так и возможностью. Она часто упрощает доступ к рынку. Но конечно, для компаний, работающих по кристально прозрачным западным образцам, подобные инструменты не вписываются в стандарты корпоративной культуры.



Посол Украины в Кении Андрей Праведник проводит дипломатические переговоры в условиях коронакризиса / Фото пресс-службы посольства Украины в Кении

Почему мы не используем возможности?

Смотрите, здесь нюанс в том, что топ-менеджерами крупных украинских предприятий часто являются люди с западными дипломами. В европейских или американских университетах их приучили к определенным стандартам определения клиента и подхода к нему. Они научились определенным правилам. Они заточены на работу с западными компаниями, рынками и законами.

Поэтому, украинские менеджеры владеют недостаточным объемом информации об африканских рынках. А те, кто владеет, по разным индикаторам считают эти рынки малопривлекательными. Потому что во многих случаях смотрят на негативные кредитные рейтинги этих стран, страховые возможности, внутренние риски, недостаток инфраструктуры.

Как бы это ни было парадоксально, но множество связей украинцев с Африкой – это еще советские наработки или определенные украинские менеджеры, у которых присутствует неская авантюристская жилка и которые понимают, что Африка – это высокая ставка, которая может принести или большую прибыль, или огромные проблемы.

Плюс для освоения в Африке надо изучать рынки, проводить объективные маркетинговые исследования, а это довольно дорого и сложно.

В некоторых европейских странах государство часто помогает бизнесу проводить такие исследования рынков. Стоит ли и нашей власти обратить на это внимание?

У украинцев присутствует такой слишком патерналистический взгляд на государство. Какой-то бизнес пытается минимизировать свои выплаты государству. И очень немного у нас таких бизнесов, которые платили бы все необходимые налоги, не избегая их с помощью серых зарплат, схем с ФЛП тому подобного.

Но как только возникает какая-то тема, что некий бизнесмен застрял в какой-то стране Африки или Азии, то сразу вспоминают о государстве.

То есть у нас нет такой прочной связи бизнеса и государства для таких крупных проектов, как освоение Африки?

Если мы хотим, чтобы у нас был Европейский Союз или США, давайте начинать с честности перед самими собой. Так же как в Европе платить налоги, поддерживать государство, делать его дружественным, модернизировать, вкладывать в нее. А уже потом ставить ей задачи по поддержке украинских предпринимателей на иностранных рынках.

Украинское государство уже создало ряд инструментов поддержки украинского бизнеса, который хочет выходить на нестандартные рынки. В рамках украинских посольств есть один-два человека, которые хорошо разбираются в экономической проблематике. И в их круг полномочий входит информационная поддержка украинских бизнесов, которые хотят работать с определенной африканской страной.

У нас есть посольства, которые я бы назвал образцовыми. Это – Египет, Алжир, Кения, Эфиопия. Там дипломаты из кожи лезут, чтобы привлечь украинский бизнес. Но есть и "запущенные" посольства – и это уже проблема государства, а не бизнеса.

Есть также украинский Офис продвижения экспорта. Но это учреждение занимается преимущественно стандартными рынками, а африканские представлены слабо. В украинской экспортной стратегии лишь несколько африканских стран определили как интересные. А другие страны будто не существуют. Если их даже нет в таком важном государственном документе, то как экспортер должен о них узнать?

Африканские союзники Украины

С какой африканской страной у нас наиболее дружеские отношения?

Все зависит от того, чем мерить. Если это о товарообороте, то это Египет, Марокко, Тунис и Эфиопия. Последняя должна быть для нас стратегически важной.

Если в политическом плане, то с большинством стран Африки у нас отсутствуют политические споры. Это большой козырь для украинской дипломатии. Есть такой индикатор отношения африканских стран к Украине, – это поддержка резолюций Генассамблеи ООН относительно оккупации Россией Крыма.

Как работают эти резолюции? Почему одни страны нас поддерживают, а ряд других – нет?

Нас регулярно поддерживает Либерия, там где были наши миротворцы. Нас поддерживают Ботсвана, время от времени – Джибути, Сейшелы, Тунис.

Однако, есть страны Африки, где у власти находятся авторитарные режимы. Они выступают в условной группе государств антизападной ориентации, поэтому рассматривают Украину как часть западного мира и автоматически голосуют против.

С другой стороны это российская дипломатическая работа с определенными африканскими лидерами – обещания, подкуп, обмен голоса, на выгодные вето в Совете безопасности ООН. Некоторым странам просто предлагают кредиты на привлекательных условиях. Например, Судан, где в 2019 году состоялась демократическая революция, проголосовал против Украины – они надеются получить от России определенные преференции в рамках обустройства военного объекта РФ в Порт-Судане.

Кто не голосовал в 2016 году в ООН за украинскую резолюцию по Крыму:

Еще один аспект – это активность украинской дипломатии. Не надо перекладывать всю ответственность на кого-то. Можно было бы работать более проактивно и на уровне международных организаций, и на уровне посольств. В Африке 54 независимых страны, но наши посольства есть только в десяти.

Не всё заканчивается на посольствах. В Ботсване и Либерии, которые нас поддерживают в ООН, нет наших посольств. Здесь уже играют роль другие факторы.

Компания Duglas Alliance строит в Экваториальной Гвинее крупнейшую в стране гидроэлектростанцию ​​Сенджу. Эту компанию связывают с Украиной, в частности с бизнесменом Юрием Бойко (народным депутатом от пророссийских партий "ОПЗЖ" и 2 номером президентского рейтинга, согласно соцопросам – ред.). Также поставкой деталей занимается ряд украинских компаний. Почему именно украинцы принимают участие в таком масштабном и высокотехнологичном проекте?

По поводу структуры собственности компании Duglas Alliance не буду комментировать, потому что там все довольно сложно. Но с Юрием Бойко она действительно связана.

Почему этот проект выиграли украинцы? А почему бы нет? В Украине очень много качественных специалистов-инженеров. С советских времен они строили много энергетических объектов и имеют хорошую репутацию.

Например, украинские специалисты строили и участвовали в проектировании Асуанской плотины и ГЭС в Египте. Это еще одно из крупнейших гидротехнических сооружений в Африке. Украинские энергетики работали во многих странах Африки и мира, в частности в Ливии, Ираке, Иране, Бангладеш и др.

У нас есть все возможности и потенциал, чтобы выигрывать еще больше тендеров, если бы этому уделяли больше внимания.

Об этом проекте сейчас мало вспоминают, потому что это проект еще со времен правления Виктора Януковича. Налаживание связей с Экваториальной Гвинеей не было простым, было заключено много межгосударственных соглашений. В частности, о подготовке военных моряков, поставках оружия, взаимной защите инвестиций, признании документов об образовании и тому подобном.

Исходя из ваших слов, Экваториальная Гвинея – очень ценный союзник. Однако, на сайте украинского консульства в стране жалуются, что с 2014 года сотрудничество начало стремительными темпами сокращаться. Почему так?

Это можно связать со спецификой процессов демократизации Украины, которая стала кое-где внимательнее относиться к подбору международных партнеров. Иногда приоритет отдается более демократическим режимам, но в конечном итоге это внутреннее дело каждой отдельно взятой страны. Поэтому прагматичность берет верх. Что до конкретно Экваториальной Гвинеи, то проблема в ротации правящих кругов в Украине после 2014 года. Настройка серьезных связей в бизнесе всегда требует межличностных контактов, осознание интересов, а для этого необходимо, чтобы прошло определенное время.

Жители Демократической Республики Конго 6 декабря очень тепло поздравили украинских военных с днем ​​вооруженных сил. Какие функции выполняют украинские миротворцы в республике Конго и действительно ли к ним такое теплое отношение со стороны местного населения?

Наши миротворцы находятся в восточной части страны в городе Гома. Речь о 18-м отдельном вертолетном отряде, который входит в состав миротворческих сил ООН в ДР Конго. Он там находится с 2012 года.

Украинских вертолетчиков африканцы считают едва ли не лучшими специалистами своего дела. Военные выполняют в основном гуманитарные миссии: перевозка грузов, раненых, эвакуация людей и тому подобное. Но есть и военные функции. На востоке страны действует более десятка только относительно крупных повстанческих группировок, а также с прошлого года там появились представители ИГИЛ – "Вилаят Центральная Африка".

Украинцы участвовали в воздушной огневой поддержке в санкционированных ООН военных операциях против некоторых группировок для сохранения мира и безопасности. В целом наши вертолетчики профессионалы своего дела, они очень добросовестно выполняют свой миротворческий долг там, где другие боятся или действуют недостаточно оперативно. Отзывы об украинском контингенте положительные как от правительства страны, так и на уровне ООН.

Украинцы – настоящие герои Конго:

К Украине позитивно относятся, потому что она никогда не была колонизатором и не проводила агрессивной политики. Есть определенные исторические общности, африканцы это чувствуют.

Как вы оцениваете дипломатическую работу Украины в Африке?

Как я уже говорил, в Африке работает 10 украинских дипломатических представительств уровня посольства. Наша страна должна коммуницировать на государственном уровне, Африка – это важно и нужно для Украины. И эти посольства – это не посольство второй или третьей степени значимости, а они такие же важны как дипломатические учреждения в ЕС, государствах Азии и тому подобное.

У нас во многих посольствах в Африке долго нет послов. Сейчас этот вопрос частично закрыт. Но у нас есть такие многострадальные посольства, как ангольское, где с 2007 года нет посла. Уже скоро будем отмечать печальный рекорд.

Почти шесть лет нет посла в Ефопии. А это – страна, где расположена штаб-квартира Африканского союза. Украина даже имеет статус наблюдателя в этой организации, который Россия только пытается получить. Отсутствие там посла – это большая проблема, и это как пощечина для африканцев. Аддис-Абеба – это как африканский Брюссель. Вот представьте, что у нас не будет посла в Брюсселе 6 лет.

А как это – посольство без посла?

Посольство есть и функционирует, но у высшего руководства Украины руки не доходят назначить посла. В Анголе есть временный поверенный в делах, но это не тот мандат, как у посла. В дипломатии это совсем другой уровень отношений и доверия.

А почему такая проблема найти компетентного человека?

Работа почти во всех странах Африки рассматривается украинскими дипломатами как непрестижная. Едва ли не каждый, кто идет в МИД, мечтает показать себя актером на премиум-сцене: в Вашингтоне, Берлине, Вене, Риме, Пекине, раньше была Москва.

А другие страны, в частности той же Африки, рассматривают как неприоритетные. Быстрого карьерного роста обычно можно добиться после командировки в Брюссель или Вену. Это якобы билет в высшую лигу дипломатии.



Флаг независимого Судана легко спутать с флагом Украины. Сине-желто-зеленый триколор был официальным флагом страны 14 лет, а сейчас опять используются активистами / Фото Центра исследования Африки

А те, кто работает в странах Африки, где гораздо более сложные условия, к ним относятся едва ли не как к какой-то ссылке. Хотя стоило бы наоборот поддерживать этих дипломатов и стимулировать.

У нас же выходит, что некоторые дипломаты рассматривают Африку не как место для карьеры, а как время переждать до лучшего предложения.

Вы очень хорошо подвели к следующему вопросу. Могут ли африканские страны вообще быть привлекательными для украинских молодых специалистов любой сферы?

Прежде всего африканцы очень заинтересованы во врачах. В Ливии, например, до сих пор нет полноценного мира, но даже в военных условиях там работают украинские врачи.

Затем, военные специалисты. Наши специалисты интересны африканцам для развития их вооруженных сил. Определенное количество украинцев работает волонтерами в рамках гуманитарных миссий различных международных организаций или религиозных образований.

Большой интерес есть к кадрам, связанных со сферой энергетики и сельского хозяйства. В некоторых нестабильных странах, как Южный Судан, Сомали, Чад, Нигер, Нигерия, Буркина-Фасо очень востребованы ветеринары. Там скот как валюта.

Есть страны, которым нужны специалисты-программисты. Ими интересуются Кения, Руанда, Гана. Очень многие сферы можно было бы перечислить, где могли бы работать украинские специалисты.

Для многих есть большие возможности, не говоря уже о том, что некоторые украинки женятся на африканцах и едут жить в Африку. Есть вообще очень интересный кейс украинки Людмилы Мокаселе, которая была в 2015 г. назначена заместителем Генерального прокурора Мозамбика.

Читайте продолжение интервью Александра Мишина в 2 части.