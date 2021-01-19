Верховная Рада утвердила министром Кабинета Министров Украины Олега Немчинова с 4 марта 2020 года. Многие даже не догадываются, что означает эта должность.

Поэтому Немчинов рассказал о своих основных функциях. Этим он поделился в эксклюзивном интервью в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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Какие обязанности у министра КМУ

Министр Кабинета министров – это член правительства, который не руководит ни одним министерством или другим центральным органом исполнительной власти. Он выполняет менеджерские функции.

Человек, который занимает эту должность, прежде всего организует работу Кабмина, как коллективного органа. Кроме этого взаимодействует с различными инспекциями по вопросам, связанным с административной функцией, например:

инспекцией по ядерной безопасности;

Государственной регуляторной службой;

комиссией по регулированию азартных игр и лотерей и т. п;

"А также это работа с координацией центральных органов исполнительной власти, которые не координируются через других членов правительства. Для меня это Национальное агентство по вопросам государственной службы, Госстат", – объяснил Немчинов.

Также министр Кабмина занимается вопросами переписи населения и выполняет отдельные поручения премьер-министра.

Когда появилась эта должность

Должность министра Кабинета министров появилась еще в 2003 году. Тогдашний президент Леонид Кучма ликвидировал должности госсекретаря, его "правой руки" и заместителей.

Последним министром Кабинета Министров был Дмитрий Дубилет – он занимал эту должность с августа 2019 года.

Интересно. Эта должность существует во многих странах мира и может называться по-разному: в Великобритании, Индии, Ирландии, Канаде, Пакистане, Японии – государственный министр, в Германии – министр по особым делам, в Украине – министр Кабинета министров.