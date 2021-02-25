Несмотря на то, что Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата, он до сих пор остается членом партии "Голос". Чем именно занимается как политик – читайте дальше.

В ближайшее время Вакарчук поедет в турне со своим новым проектом, об этом рассказала лидер партии "Голос" Кира Рудик.

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Учитывая ограничения из-за карантина, в офисе Вакарчук появляется довольно редко. В то же время партия "Голос" как структура развивается по национальному плану, подчеркнула депутат.

По ее словам, задачи у Вакарчука – такие же, как и у каждого члена "Голоса". Речь идет об отстаивании репутации политсилы, участии в голосованиях и влиянии на решения партии через имеющиеся механизмы.

Неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые есть в наличии. Это – наша сила, энергия и профессионализм,

– заметила Кира Рудык.

"Это и наши возможности ездить по стране, выполнять задания, работать эффективно в Раде и показывать результат, за который отвечаем именно мы", – добавила политик.

Вакарчук в политике: что следует знать