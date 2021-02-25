Чем Вакарчук сейчас занимается в "Голосе": Рудик раскрыла подробности
Несмотря на то, что Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата, он до сих пор остается членом партии "Голос". Чем именно занимается как политик – читайте дальше.
Источник:Интерфакс-Украина
В ближайшее время Вакарчук поедет в турне со своим новым проектом, об этом рассказала лидер партии "Голос" Кира Рудик.
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Учитывая ограничения из-за карантина, в офисе Вакарчук появляется довольно редко. В то же время партия "Голос" как структура развивается по национальному плану, подчеркнула депутат.
По ее словам, задачи у Вакарчука – такие же, как и у каждого члена "Голоса". Речь идет об отстаивании репутации политсилы, участии в голосованиях и влиянии на решения партии через имеющиеся механизмы.
Неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые есть в наличии. Это – наша сила, энергия и профессионализм,
– заметила Кира Рудык.
"Это и наши возможности ездить по стране, выполнять задания, работать эффективно в Раде и показывать результат, за который отвечаем именно мы", – добавила политик.
Вакарчук в политике: что следует знать
- В 2007 году Святослав Вакарчук прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона".
- Тогда был членом комитета Рады по вопросам свободы слова и информации, а также групп по межпарламентским связям.
- Однако уже через год, в сентябре 2008 года, добровольно сложил депутатские полномочия.
- Второй раз певец попал в Раду в июле 2019 года – на внеочередных выборах возглавил партию "Голос".
- 11 июня 2020 года политик объявил, что во второй раз составляет мандат народного избранника.
- Он пояснил, что выполнил свою миссию, а именно – привел профессиональных людей в Верховную Раду.
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