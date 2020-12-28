Журнал Time назвал 2020 год худшим годом в истории. Однако так думают не все. Журналисты решили поинтересоваться у украинцев, каким событиям в 2020 году они благодарны.

А также узнали, что бы они хотели пожелать всем в 2021 году. Подробнее – на 24 канале.

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Что рассказали украинцы

Украинцы искренне благодарны 2020 году. Они сумели даже среди многих негативных событий найти светлые моменты.

Киевлянин: Я благодарен кризису, который побудил развиваться, учиться познавать что-то новое. Пожелал бы украинцам не останавливаться, не депрессировать, думать позитивно.

Тернополянин: Я благодарен, что у меня здорова семья. Среди знакомых никто не закрыл свое дело, кто заболел (COVID-19 – 24 канал) – переболел. Несмотря на то, что происходит в нашей политической сфере, мы должны быть едиными.

Жительница Мариуполя: Этот год подарил мне много изменений, опыта, каких-то невероятных историй и событий. В следующем году я, конечно, советую украинцам беречь свое эмоциональное здоровье.

Год трансформаций

Кропивничанка: Мне запомнился 2020 год тем, что я опубликовала свою первую книгу. Также я изучила профессию блогера. Этот год был трансформационным для многих людей. Кто видел только плохое – это их выбор. Кто-то видел что-то прекрасное. Следующий год будет совсем другим. Только от нас зависит, как мы его проживем.

Кропивничанка: Все что с нами произошло, подарило нам опыт. Чтобы мы понимали, что нужно ценить то, что имеем, не терять надежду и быть на позитиве.

Мудрость для правительства

Тернополянка: 2020 год был сложным для каждого из нас, но я благодарна, что все мои родные и близкие живы и здоровы. Желаю, чтобы пандемия коронавируса как можно скорее закончилась. Желаю мудрости нашему руководству государства, чтобы они нашли в себе силу, мудрость и разум взять на себя ответственность и управлять страной правильно. Чтобы люди чувствовали благосостояние, безопасность и были уверены в завтрашнем дне. И чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир, закончилась война и наши ребята, которые находятся на Востоке, как можно быстрее вернулись домой.

Ничего хорошего

Мариуполец: На самом деле 2020 год ничего хорошего не подарил, кроме COVID-19, от которого мы все страдаем на карантине. Он подарил нам дистанционное обучение – как сдавать экзамены непонятно. Никому не желаю такого года в будущем.