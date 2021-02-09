Владимир Ельченко назвал главные направления сотрудничества Украины и Соединенных Штатов. Речь идет о военном и экономическом сотрудничестве.

Действующий посол Украины в США описал несколько направлений сотрудничества стран и их перспективы.

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Направления партнерства США и Украины

Военно-техническое взаимодействие – на это в военном бюджете США на 2021 год заложили 275 миллионов долларов помощи Украине. По сравнению с предыдущим годом это на 25 миллионов больше.

Торгово-экономическое сотрудничество и политическая поддержка по деоккупации украинских территорий и продвижению в НАТО.

Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением,

– заявил Ельченко.

Дипломат добавил, что предпосылки для того, чтобы Украина стала "историей успеха" для Байдена, действительно есть.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что вскоре Украина назначит нового посла в Соединенных Штатах.

Справка. Дипломатическое представительство в США может возглавить Оксана Маркарова. Кандидатуру бывшей главы Министерства финансов предложил глава МИД.