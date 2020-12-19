Некоторые украинцы до сих пор на Новый год знакомят своих детей с советским Дедом Морозом и забывают об украинском Святом Николае, который ходит в ночь на 19 декабря. Есть и те, которые считают, что между персонажами нет никакой разницы кроме того, что приходят к детям в разные даты. Однако стоит ли так считать и чем на самом деле они отличаются – читайте далее.

Дед Мороз

Самым главным является то, что Дед Мороз – русский персонаж. Еще несколько фактов о нем – в материале 24 канала.

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Главное о Деде Морозе:

приходит 1 января;

оставляет подарки под елкой;

ходит со Снегурочкой;

его одежда – синяя или красная шуба.

Стоит заметить, что Дед Мороз славился и плохими поступками. Более того, в начале 19 века детей в украинских селах даже пугали дедом в снежной шубе. Тогда детей уверяли – если будут непослушными, то дед отнесет их волкам.

Святой Николай

Весомая разница между Дедом Морозом и Святым Николаем то, что последний – реальный человек. Он именно благодаря своим поступкам был канонизирован до лика святых.

Главное о Святом Николае:

приходит 19 декабря;

его убор – риза и корона;

Николай оставляет подарки под подушкой;

он ходит с ангелом.

По легенде, реальный Николай был очень богатым. Однажды он забросил бедной семье в окно деньги. С тех пор Николай начал помогать нуждающимся.



Чем отличается Николай от Деда Мороза / Инфографика 24 канала