Уже 26 января в Верховной Раде планируют принять во втором чтении и в целом законопроект о всеукраинском референдуме. Документ предоставит возможность обществу решать важные вопросы. Каковы преимущества и недостатки законопроекта – читайте далее.

Источник: 24 канал

Недостатки законопроекта

► Название

По словам Колиушко, название законопроекта является неправильным. Им можно манипулировать.

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"Предлагаю учесть предложение, которое было принято комитетом, что закон должен называться "О всеукраинском референдуме", а не "О народовластии", – отметил эксперт.

Он объяснил, что политизация названий законопроектов только вредит и сбивает тех, кто ими пользуется. Из-за этого могут быть разные толкования, что совершенно не нужно.

► Электронное голосование

Наибольшим минусом законопроекта Колиушко считает именно возможность электронного голосования. В документе указано, что "электронное голосование может функционировать тогда, когда примут соответствующий закон".

До сих пор нигде не придумали технологию, которая будет гарантировать 100% точность результатов, секретность и правильный подсчет голосов. Многие страны, которые уже приняли электронное голосование – в последние годы отказываются от этого. Мы еще не готовы к переходу полностью на электронное голосование,

– заверил Колиушко.

► Частые референдумы

"Я считаю, что закон должен быть, но он должен лежать в соответствующем месте, и это не значит, что после его принятия надо проводить какие-то референдумы", – высказался эксперт.

Он отметил, что такой инструмент в руках граждан является очень важным, но точно не тем, которым нужно злоупотреблять и применять слишком часто.

Это дорогой инструмент. По данным ЦИК, каждый референдум будет стоить примерно 2 миллиарда гривен из государственного бюджета,

– сказал Колиушко.

Какие вопросы могут вынести в ближайшее время

Как отметил Колиушко, пока не существует острых вопросов, которые нельзя решить в парламенте, а надо выносить на всеукраинский референдум.

"На референдуме можно только решить отмену закона, принять – невозможно. Поэтому такой вопрос референдум не решит", – подчеркнул эксперт.

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