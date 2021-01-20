Чем НАБУ может грозить закон по спасению Татарова: ответ юриста ЦПК
От НАБУ действительно хотят убрать важное условие, что ему подследственны только дела в отношении топ-чиновников. Специальным законопроектом хотят сделать так, чтобы НАБУ расследовало любую коррупцию – от мелкой бытовой до самой крупной.
Сейчас для НАБУ есть четкий перечень относительно должностных лиц или суммы предмета преступления или нанесенного ущерба, превышающего 1 миллион 125 тысяч гривен. Об этом в эфире 24 канала рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
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Он отметил, что если отдать Бюро всю коррупцию в государстве полностью – штат НАБУ в 246 детективов не справится, ведь нагрузка возрастет в десятки раз.
"На самом деле целью этого законопроекта является не борьба с коррупцией, а просто имитация борьбы и нивелирование всей работы НАБУ", – добавил юрист.
В то же время Вадим Валько рассказал, что соответствующий ключевой законопроект предусматривает такие основные вещи, как:
► Полное изменение подследственности и исключение двух важных условий по делам Национального антикоррупционного бюро Украины;
► Предоставление генеральному прокурору возможности забирать от НАБУ в другой орган любые дела по собственному желанию.
По его словам, сейчас Уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает передавать дела НАБУ другим органам, что одновременно было требованием предоставления траншей МВФ и соглашений с международными партнерами. "Мы полностью показываем себя партнером, который не выполняет то, что он взял на себя", – добавил Валько.
Материалы по делу Татарова
Юрист ЦПК отметил, что сейчас дело Олега Татарова юридически находится в СБУ, однако физически материалы дела до сих пор в антикоррупционном бюро.
"Всегда, когда будет потребность сделать невозможным преследование вероятных подозреваемых от детективов НАБУ – генпрокурор может пользоваться соответствующей опцией (передача дела другим органам – 24 канал) и тогда уже не надо будет использовать какие-то незаконные решения Печерского суда, договариваться с судьями и оправдываться", – сказал Валько.
Это на самом деле очень серьезная атака, она уничтожает ту всю антикоррупционную инфраструктуру и реформу, которую последние 5 лет пытались проводить,
– подчеркнул юрист.
Вмешательство в работу ВАКС
Он добавил, что соответствующим законом хотят вмешаться не только в работу НАБУ, но и в работу Высшего антикоррупционного суда и забрать из его подсудности перечень статей – оставив только дела НАБУ.
"Теоретически, если даже сегодня забрать дело Татарова от НАБУ в СБУ – оно все равно в юрисдикции ВАКС и следователям или прокурорам придется идти в Высший антикоррупционный суд и доказывать возможные меры и в будущем передавать в суд это все будет в ВАКС", – сказал юрист ЦПК.
Вадим Валько сообщил, что соответствующим проектом хотят оставить за ВАКС исключительно дела НАБУ, дает аргументы и козыри пророссийским и олигархическим силам, которые говорят: "ВАКС это не специализированный суд, а специальный, он неконституционный и его надо ликвидировать".
Привлечение Венедиктовой
Олег Татаров, выступив с заявлением и обвинив Центр противодействия коррупции во лжи – на самом деле соврал сам, отметил Вадим Валько. По его словам, Татаров сказал, что ни он, ни Офис Президента, ни Офис генпрокурора не приобщены к разработке соответствующих проектов.
На самом деле в официальном документообороте Генпрокуратуры есть подтверждение, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручала соответствующим управлениям предоставлять предложения в проект,
– отметил юрист.
Он добавил, что это официально зафиксировано в системе документооборота генпрокуратуры и этому есть подтверждение. В то же время Вадим Валько заверил, что Офис генпрокурора напрямую зависим от Офиса Президента и дело Татарова – это яркое подтверждение.
Дело Татарова: что надо знать
- В НАБУ подозревают заместителя председателя ОП Олега Татарова в коррупции по делу о квартирах Национальной гвардии. Речь идет об убытках на 81 миллион гривен.
- НАБУ запросило для него арест. Однако накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- В конце концов НАБУ обвинило Офис генпрокурора во вмешательстве в расследование.
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