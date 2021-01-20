От НАБУ действительно хотят убрать важное условие, что ему подследственны только дела в отношении топ-чиновников. Специальным законопроектом хотят сделать так, чтобы НАБУ расследовало любую коррупцию – от мелкой бытовой до самой крупной.

Сейчас для НАБУ есть четкий перечень относительно должностных лиц или суммы предмета преступления или нанесенного ущерба, превышающего 1 миллион 125 тысяч гривен. Об этом в эфире 24 канала рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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Он отметил, что если отдать Бюро всю коррупцию в государстве полностью – штат НАБУ в 246 детективов не справится, ведь нагрузка возрастет в десятки раз.

"На самом деле целью этого законопроекта является не борьба с коррупцией, а просто имитация борьбы и нивелирование всей работы НАБУ", – добавил юрист.

В то же время Вадим Валько рассказал, что соответствующий ключевой законопроект предусматривает такие основные вещи, как:

► Полное изменение подследственности и исключение двух важных условий по делам Национального антикоррупционного бюро Украины;

► Предоставление генеральному прокурору возможности забирать от НАБУ в другой орган любые дела по собственному желанию.

По его словам, сейчас Уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает передавать дела НАБУ другим органам, что одновременно было требованием предоставления траншей МВФ и соглашений с международными партнерами. "Мы полностью показываем себя партнером, который не выполняет то, что он взял на себя", – добавил Валько.

Обратите внимание! Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, который фактически спасает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от антикоррупционных органов.

Материалы по делу Татарова

Юрист ЦПК отметил, что сейчас дело Олега Татарова юридически находится в СБУ, однако физически материалы дела до сих пор в антикоррупционном бюро.

"Всегда, когда будет потребность сделать невозможным преследование вероятных подозреваемых от детективов НАБУ – генпрокурор может пользоваться соответствующей опцией (передача дела другим органам – 24 канал) и тогда уже не надо будет использовать какие-то незаконные решения Печерского суда, договариваться с судьями и оправдываться", – сказал Валько.

Это на самом деле очень серьезная атака, она уничтожает ту всю антикоррупционную инфраструктуру и реформу, которую последние 5 лет пытались проводить,

– подчеркнул юрист.

Вмешательство в работу ВАКС

Он добавил, что соответствующим законом хотят вмешаться не только в работу НАБУ, но и в работу Высшего антикоррупционного суда и забрать из его подсудности перечень статей – оставив только дела НАБУ.

"Теоретически, если даже сегодня забрать дело Татарова от НАБУ в СБУ – оно все равно в юрисдикции ВАКС и следователям или прокурорам придется идти в Высший антикоррупционный суд и доказывать возможные меры и в будущем передавать в суд это все будет в ВАКС", – сказал юрист ЦПК.

Вадим Валько сообщил, что соответствующим проектом хотят оставить за ВАКС исключительно дела НАБУ, дает аргументы и козыри пророссийским и олигархическим силам, которые говорят: "ВАКС это не специализированный суд, а специальный, он неконституционный и его надо ликвидировать".

Привлечение Венедиктовой

Олег Татаров, выступив с заявлением и обвинив Центр противодействия коррупции во лжи – на самом деле соврал сам, отметил Вадим Валько. По его словам, Татаров сказал, что ни он, ни Офис Президента, ни Офис генпрокурора не приобщены к разработке соответствующих проектов.

На самом деле в официальном документообороте Генпрокуратуры есть подтверждение, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручала соответствующим управлениям предоставлять предложения в проект,

– отметил юрист.

Он добавил, что это официально зафиксировано в системе документооборота генпрокуратуры и этому есть подтверждение. В то же время Вадим Валько заверил, что Офис генпрокурора напрямую зависим от Офиса Президента и дело Татарова – это яркое подтверждение.

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