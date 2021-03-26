В период нестабильной экономики, большинство украинцев интересует вопрос, как защитить свои деньги от обесценивания и где их лучше хранить. Министр финансов Сергей Марченко назвал несколько вариантов.

Сейчас существуют инструменты, которые позволяют не только хранить, но и приумножать сбережения. Об этом министр рассказал в интервью программы "Перекрестный допрос".

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Депозиты на обучение

Министр финансов считает, что лучше хранить деньги – в знаниях, в развитии и в последующих поколениях.

Поэтому вкладывайте деньги в обучение себя и детей. Храните деньги в депозитах украинских банков,

– подчеркнул Марченко.

Покупка облигаций

Он также отметил, что по возможности можно покупать облигации государственного займа у Министерства финансов, потому что многие в этом сейчас заинтересованы.

На вопрос журналистки, есть ли возможность купить, например, 1 – 2 облигации, министр ответил, что да, но через специальных институциональных инвесторов.

"Есть возможность и напрямую, некоторые банки даже предлагали программные инструменты, которые позволяют это делать", – подытожил министр.

Полностью программа "Перекрестный допрос" с Сергеем Марченко: смотрите видео