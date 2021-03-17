В ОПУ рассказали, чем будет заниматься новый заместитель Ермака Брусило
Владимир Зеленский 17 марта назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусило. Он будет отвечать за организацию международных визитов и мероприятий президента.
Источник:Офис Президента
Игорь Брусило рассказал, что продолжит направлять работу Службы государственного протокола и церемониала президента. Кроме этого, расширятся его полномочия по организации международных визитов и рабочих поездок с участием главы государства.
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Кроме того, новый заместитель будет обеспечивать информационно-разъяснительную работу о важности поездок Зеленского за границу, а также визитов в Украину президентов других государств.
Задачи будут ставиться непосредственно руководителем Офиса Президента и, безусловно, по поручению президента Украины,
– добавил Брусило.
По словам главы ОП Андрея Ермака, назначение должно улучшить организационную составляющую визитов Зеленского и поднять статус Украины при их подготовке.
Сейчас Игорь Брусило получил свое первое задание – он будет заниматься подготовкой визита в Украину президента Литвы 18 – 19 марта.
Что известно об Игоре Брусило:
- С 2002 года работал в Протоколе Президента Украины, также работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия.
- В 2007 – 2011 годах находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии.
- В 2014 году занимал должность руководителя отдела службы протокола в Администрации Президента Петра Порошенко.
- 17 марта 2021 года Зеленский назначил Брусило заместителем Андрея Ермака в Офисе Президента.
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