Владимир Зеленский 17 марта назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусило. Он будет отвечать за организацию международных визитов и мероприятий президента.

Игорь Брусило рассказал, что продолжит направлять работу Службы государственного протокола и церемониала президента. Кроме этого, расширятся его полномочия по организации международных визитов и рабочих поездок с участием главы государства.

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Кроме того, новый заместитель будет обеспечивать информационно-разъяснительную работу о важности поездок Зеленского за границу, а также визитов в Украину президентов других государств.

Задачи будут ставиться непосредственно руководителем Офиса Президента и, безусловно, по поручению президента Украины,

– добавил Брусило.

По словам главы ОП Андрея Ермака, назначение должно улучшить организационную составляющую визитов Зеленского и поднять статус Украины при их подготовке.

Сейчас Игорь Брусило получил свое первое задание – он будет заниматься подготовкой визита в Украину президента Литвы 18 – 19 марта.

Что известно об Игоре Брусило: