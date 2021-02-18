В украинских школах учителя предостерегают родителей от опасности из-за смертельного челленджа "40 таблеток" в ТикТок. В чатах классные руководители рассылают важную информацию.

Об этом журналистам рассказали родители. Сообщения приходят в вайбер в общие чаты.

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Учителя передают предостережения и советы, которые озвучил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Вниманию родителей! Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн,

– пишет он.

Также Кулеба просит напомнить детям о важных правилах пользования интернетом и социальными сетями. И не общаться с незнакомцами и не повторять действия, которые предлагаются в сети.

"Объясните своим детям, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой – необратимые последствия в реальной жизни", пишет детский омбудсмен.

Скриншот из чата в вайбере

Смертельный челлендж "40 таблеток" в ТикТок

Напомним, что 16 февраля в Боярке (Киевская область) умерла лицеистка, которая с подругой решила попробовать дротаверин (аналог "Но-Шпы") – 7-классницы наглотались таблеток по 40 штук. Подруга осталась жива, но попала в больницу.

На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали в больницу.

Как выяснилось, такую "игру" девушки увидели в соцсети ТикТок.