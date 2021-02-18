В Украине растет количество пострадавших от популярного тикток-челленджа с препаратом "Дротаверин". Подростки выпивают 40 таблеток и оказываются на больничных койках – в лучшем случае.

Начало смертельного челленджа в ТикТоке

Впервые о детских играх с препаратом-спазмолитиком в Украине заговорили 16 февраля.

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В ТикТоке приобрела популярность игра под лозунгом "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Точная дата начала опасного челленджа пока неизвестна. Однако именно 16 февраля на Киевщине зафиксировали первую жертву препарата "Дротаверин".

Что известно о жертве челленджа с "Дротаверином"

На Киевщине в городе Боярка две подруги-лицеистки выпили по 40 таблеток "Дротаверина".

Как следствие, 13-летняя девочка умерла, ее 12-летняя подруга оказалась на больничной койке. К счастью, сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Впоследствии стало известно, что подруги решили сыграть в популярную игру из ТикТока. Задача звучала довольно просто, однако смертельно: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Одноклассники девочек рассказали, что подруги купили препарат на перемене. Пошли в туалет, а уже оттуда написали сообщение, что пьют последнюю таблетку.

Из-за трагедии правоохранители открыли уголовное производство. В частности, будут расследовать доведение девушек до самоубийства.

Начальница департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко рассказала: погибшая и пострадавшая "не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели".

Что известно о других пострадавших от "Дротаверина"

В Умани Черкасской области двух школьниц госпитализировали после отравления "Дротаверином". К счастью, девушки успели выпить лишь по 10 таблеток. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Что известно о препарате "Дротаверин"

"Дротаверин" – спазмолитик, аналог "НО-ШПА".

В украинских аптеках его можно приобрести без рецепта.

Одна таблетка "Дротаверина" содержит 40 мг действующего вещества.

Допустимая норма для детей от 12 лет – 160 мг этого вещества (4 таблетки).

В инструкции к "Дротаверину" говорится, что передозировка препаратом может привести к смерти.

Цена "Дротаверина" стартует от 21 гривны.

Обратите внимание! Специалисты из киберполиции рассказали, что пока не обнаружили в ТикТоке смертельный челлендж. В то же время они продолжают проверять каждый все факты.

Что говорит детский омбудсмен

Детский омбудсмен Николай Кулеба попросил родителей внимательнее относиться к контенту, который их дети потребляют в интернете. Опасность в сети намного реальнее, чем сначала может показаться.

Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой неотвратимые последствия в реальной жизни,

– подчеркнул Кулеба.

Детский омбудсмен также назвал 2 главных правила безопасности в интернете:

Не общаться с незнакомцами;

Не повторять действия, предлагаемые в сети;

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Что сейчас происходит в ТикТоке со смертельным челенджем

Редакция 24 канала попыталась найти смертельный челлендж в ТикТоке. Однако сейчас видео по игре "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет" нет. В то же время "эксперты" из ТикТока продолжают советовать "Дротаверин" как более дешевый аналог "НОШ-ПА".

Кроме того, в соцсети публикуют видео, которые предупреждают об опасности игр с "Дротаверином".

Предупреждение о смертельном челлендже / скриншот из ТикТока