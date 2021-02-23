Казацкие земли, а не территория России: развенчание мифов о Донбассе
Версия истории о том, чей Крым, которую старательно транслирует "русский мир", имеет очень мало общего с реальностью. Восточная Украина – это казацкие земли, а цивилизация там начала развиваться тогда, когда еще "русскими" на свете и не пахло.
Источник: "История обмана" на 24 канале
Советский Союз обнулил всю информацию, которая была до 1917 года. Поэтому некоторые люди не знают своей истории, например, о Великой Скифии, которая была на территории Донецкой и Луганской областей.
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"Эта территория не только входила в цивилизационное пространство Украины, но играла чрезвычайно важное именно сакральное значение", – рассказал доктор исторических наук Дмитрий Билый.
Как возник термин Донбасс
Термин Донбасс возник только в XIX веке, так инженер Ковалевский окрестил угольный бассейн. До того эти земли называли по-разному:
- Великая Скифия;
- Рейд Готланд;
- Приазовье;
- Кальмиусская паланка Войска Запорожского;
- Слободская Украина.
Эти края люди заселяли еще в эпоху палеолита – примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Достопримечательности того времени встречаются во многих местностях нашей степи. Недавно даже нашли святилище, которому 6 тысяч лет, что-то похожее на английский Стоунхендж.
Место силы от Приазовья до Днепра
Земли от Приазовья до Днепра в комплексе с Каменной Могилой были местом силы.
В средневековом воображении Киевской Руси считали, что путь в Трою лежит именно через Приазовье, через Донбасс,
– отметил Билый.
Там жили греки в своих городах-колониях и кочевники – киммерийцы, потом скифы, которые оставили нам многочисленные курганы. Даже сейчас в Донецком музее хранят скульптуру каменного Скифа – с длинными усами, как у козарлюги. Далее в те края прикочевали сарматские племена.
Каменный скиф / Фото "исторической правды"
Эти земли привлекали кочевников
Эти земли очень привлекали кочевников из-за:
- во-первых, географического положения между Востоком и Западом;
- во-вторых, сокровищ в земле.
Еще за много веков до нашей эры люди разведали там полезные ископаемые. Кузницы были еще у киммерийцев и их преемников, потому что грех не воспользоваться залежами, которые лежат просто под ногами.
Несложно понять, почему эти земли стали таки лакомым куском. Это всегда была горячая точка, за которую боролись разные этносы. Уже в нашу эру в тех краях создали свое государство готы. Даже есть свидетельства, что в IV веке они приняли там христианство.
Земли Донбасса не были пустыми
Впоследствии пришли еще одни путешественники – гунны и попросили готов убираться. Поэтому на самом деле земли нынешнего Донбасса никогда не были пустыми.
Между тем скажем, российская Википедия начинает историю Донецкой области аж с XI века в контексте Половецкой земли. И неважно, что до того было множество различных племен и даже государств. Для московитов "их там нет": ни хазар, ни русинов.
Историки спорят о том, где появилось Тмутараканское княжество. Но очевидно, что оно было и на территории современной Донецкой области,
– сказал Тарас Чухлиб.
Монгольское нашествие в XIII веке нанесло удар тем краям и их часть сделало своим Крымским улусом. Большинство российских историков утверждают, что после Золотой Орды там осталось пустое Дикое поле.
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На самом деле и это ложь. Оседлое население между набегами кочевников все же туда возвращалось. Оседлые русины-украинцы и переселенцы из других наших регионов – это и были первые казаки.
Казацкая сотня в бою / Фото из фейсбука Тараса Чухлиба
Земли современной Черниговщины были пограничной территорией, где никто не мог там поселиться, потому что друг друга завоевывали. И только украинский народ с помощью казаков сумел там поселиться и стационарные поселения основать: это села, хутора, зимовщики, которые уже дали толчок тем рабочим "поселкам".
Муравский шлях на Крым
Привлекательности территории добавляли торговые пути, в частности в XVI – XVIII веках там проходил Муравский шлях на Крым, и еще один, так называемый Тайный Водный, который пролегал реками в море. Поэтому, кто контролировал эти торговые артерии, тот получал прибыль.
Кальмиусская казацкая паланка
Торговлей казаки, кстати, тоже занимались и это у них хорошо получалось. К тому времени чумакование на самом деле было крутым заработком и важной статьей дохода казацкого государства.
Нынешняя Донецкая и еще несколько соседних областей принадлежали к Кальмиусской паланке – это административная единица казацкого государства Войско Запорожское Низовое.
Она охватывала территорию части Харьковской области, Днепропетровской, Запорожской и почти всю Донецкую,
– отметил Билый.
Центром Кальмиусской казацкой паланки была крепость Домаха над Азовским морем, это нынешний Мариуполь.
Крепость Домаха / Фото "Старого Мариуполя"
Чтобы функционировать, крепость Домаха должна была иметь хороший флот, а еще специалистов морского дела, которые беспрекословно должны были быть среди казаков.
Луганск – это хутор Вергуновка
Нынешний Луганск – это казацкий хутор Вергуновка, а Славянск – казацкий форт "Тор". "В Торе первое поселение было достаточно большое – 700 человек. Например, в Киеве там проживало в то время в 5 тысяч населения. А в небольших городах, например, в Полтаве – 2 – 3 тысячи населения", – рассказал Чухлиб.
Российская империя пользовалась казаками
Российские пропагандисты "с пеной на зубах" убеждают своих "зомбо-адептов", что Донецк начинается лишь в XIX веке с металлургического завода. Неудивительно, что Кальмиусская паланка и все казацкое государство раздражали Россию.
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Империя сначала воспользовалась силой казачества, чтобы прижать турок. А потом казаки стали не нужны и представляли угрозу царской власти. Поэтому в 1775 году Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь и создала подконтрольное Черноморское казачье войско. Так куда делись казаки Кальмиусской паланки?
Куда делись казаки Кальмиусской паланки
"Достаточно много казаков перебралось сначала на Приднестровье, где создали в 1787 году Черноморское казачье войско. А затем в 1792 году перебрались на Кубань", – рассказал Билый.
Регион изменился в XIX веке
Регион кардинально изменился в середине XIX века. Туда приехал валлиец Джон Юз или Хьюз, построил там металлургический завод и назвал казацкое поселение своим именем – Юзовка, оно же будущий Донецк.
Джон Юз / Фото "Радио Свободы"
Туда поехали рабочие. Переселенцы попали в города, на заводы и шахты. А в деревнях между тем жили украинские земледельцы и скотоводы, которые не спешили переезжать в город.
Начинается массовый наплыв из центральных губерний России,
– сказал Билый.
Приезжие рабочие жили в ужасных условиях. Убийства, кражи, побои собственных жен там были обычным делом.
Украинцы все равно не исчезли
Но украинцы с этих территорий не исчезли в шахтерские времена. И это опровергает еще один российский миф, будто нас, украинцев, там никогда не было.
Переломный момент для этнического состава
Переломным моментом для этнического состава Донбасса стал XX век. Юзовку коммунисты переименовывают в Троцкое, а затем в Сталино. Начался красный террор над населением.
Геноцидом украинцев, в том числе и на Донбассе, стал голодомор 1932 – 1933 годов. Тогда погибла треть коренных жителей. Чтобы выжить в голодные годы, украинцы шли из сел в города.
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На место погибших коммунисты заселили чужаков, которые сейчас стремятся к "русскому миру" и ностальгируют по Сталину. Но даже после полного и умышленного уничтожения украинцев они оставались самой многочисленной этнической группой.
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