Версия истории о том, чей Крым, которую старательно транслирует "русский мир", имеет очень мало общего с реальностью. Восточная Украина – это казацкие земли, а цивилизация там начала развиваться тогда, когда еще "русскими" на свете и не пахло.

Источник: "История обмана" на 24 канале

Советский Союз обнулил всю информацию, которая была до 1917 года. Поэтому некоторые люди не знают своей истории, например, о Великой Скифии, которая была на территории Донецкой и Луганской областей.

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"Эта территория не только входила в цивилизационное пространство Украины, но играла чрезвычайно важное именно сакральное значение", – рассказал доктор исторических наук Дмитрий Билый.

Как возник термин Донбасс

Термин Донбасс возник только в XIX веке, так инженер Ковалевский окрестил угольный бассейн. До того эти земли называли по-разному:

Великая Скифия;

Рейд Готланд;

Приазовье;

Кальмиусская паланка Войска Запорожского;

Слободская Украина.

Эти края люди заселяли еще в эпоху палеолита – примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Достопримечательности того времени встречаются во многих местностях нашей степи. Недавно даже нашли святилище, которому 6 тысяч лет, что-то похожее на английский Стоунхендж.

Место силы от Приазовья до Днепра

Земли от Приазовья до Днепра в комплексе с Каменной Могилой были местом силы.

В средневековом воображении Киевской Руси считали, что путь в Трою лежит именно через Приазовье, через Донбасс,

– отметил Билый.

Там жили греки в своих городах-колониях и кочевники – киммерийцы, потом скифы, которые оставили нам многочисленные курганы. Даже сейчас в Донецком музее хранят скульптуру каменного Скифа – с длинными усами, как у козарлюги. Далее в те края прикочевали сарматские племена.



Каменный скиф / Фото "исторической правды"

Эти земли привлекали кочевников

Эти земли очень привлекали кочевников из-за:

во-первых, географического положения между Востоком и Западом;

во-вторых, сокровищ в земле.

Еще за много веков до нашей эры люди разведали там полезные ископаемые. Кузницы были еще у киммерийцев и их преемников, потому что грех не воспользоваться залежами, которые лежат просто под ногами.

Заметим! Одна скифская кузница могла за день производить примерно 3 500 железных наконечников стрел.

Несложно понять, почему эти земли стали таки лакомым куском. Это всегда была горячая точка, за которую боролись разные этносы. Уже в нашу эру в тех краях создали свое государство готы. Даже есть свидетельства, что в IV веке они приняли там христианство.

Земли Донбасса не были пустыми

Впоследствии пришли еще одни путешественники – гунны и попросили готов убираться. Поэтому на самом деле земли нынешнего Донбасса никогда не были пустыми.

Между тем скажем, российская Википедия начинает историю Донецкой области аж с XI века в контексте Половецкой земли. И неважно, что до того было множество различных племен и даже государств. Для московитов "их там нет": ни хазар, ни русинов.

Историки спорят о том, где появилось Тмутараканское княжество. Но очевидно, что оно было и на территории современной Донецкой области,

– сказал Тарас Чухлиб.

Монгольское нашествие в XIII веке нанесло удар тем краям и их часть сделало своим Крымским улусом. Большинство российских историков утверждают, что после Золотой Орды там осталось пустое Дикое поле.

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На самом деле и это ложь. Оседлое население между набегами кочевников все же туда возвращалось. Оседлые русины-украинцы и переселенцы из других наших регионов – это и были первые казаки.



Казацкая сотня в бою / Фото из фейсбука Тараса Чухлиба

Земли современной Черниговщины были пограничной территорией, где никто не мог там поселиться, потому что друг друга завоевывали. И только украинский народ с помощью казаков сумел там поселиться и стационарные поселения основать: это села, хутора, зимовщики, которые уже дали толчок тем рабочим "поселкам".

Муравский шлях на Крым

Привлекательности территории добавляли торговые пути, в частности в XVI – XVIII веках там проходил Муравский шлях на Крым, и еще один, так называемый Тайный Водный, который пролегал реками в море. Поэтому, кто контролировал эти торговые артерии, тот получал прибыль.

Кальмиусская казацкая паланка

Торговлей казаки, кстати, тоже занимались и это у них хорошо получалось. К тому времени чумакование на самом деле было крутым заработком и важной статьей дохода казацкого государства.

Обратите внимание! Ежегодно выходило до 500 чумаков и в Крым за солью и с другими товарами. Паровица чумацкая по подсчетам историков начала XX века зарабатывала где-то за сезон до 200 долларов золотом на цены 1925 года.

Нынешняя Донецкая и еще несколько соседних областей принадлежали к Кальмиусской паланке – это административная единица казацкого государства Войско Запорожское Низовое.

Она охватывала территорию части Харьковской области, Днепропетровской, Запорожской и почти всю Донецкую,

– отметил Билый.

Центром Кальмиусской казацкой паланки была крепость Домаха над Азовским морем, это нынешний Мариуполь.



Крепость Домаха / Фото "Старого Мариуполя"

Чтобы функционировать, крепость Домаха должна была иметь хороший флот, а еще специалистов морского дела, которые беспрекословно должны были быть среди казаков.

Луганск – это хутор Вергуновка

Нынешний Луганск – это казацкий хутор Вергуновка, а Славянск – казацкий форт "Тор". "В Торе первое поселение было достаточно большое – 700 человек. Например, в Киеве там проживало в то время в 5 тысяч населения. А в небольших городах, например, в Полтаве – 2 – 3 тысячи населения", – рассказал Чухлиб.

Российская империя пользовалась казаками

Российские пропагандисты "с пеной на зубах" убеждают своих "зомбо-адептов", что Донецк начинается лишь в XIX веке с металлургического завода. Неудивительно, что Кальмиусская паланка и все казацкое государство раздражали Россию.

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Империя сначала воспользовалась силой казачества, чтобы прижать турок. А потом казаки стали не нужны и представляли угрозу царской власти. Поэтому в 1775 году Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь и создала подконтрольное Черноморское казачье войско. Так куда делись казаки Кальмиусской паланки?

Куда делись казаки Кальмиусской паланки

"Достаточно много казаков перебралось сначала на Приднестровье, где создали в 1787 году Черноморское казачье войско. А затем в 1792 году перебрались на Кубань", – рассказал Билый.

Регион изменился в XIX веке

Регион кардинально изменился в середине XIX века. Туда приехал валлиец Джон Юз или Хьюз, построил там металлургический завод и назвал казацкое поселение своим именем – Юзовка, оно же будущий Донецк.



Джон Юз / Фото "Радио Свободы"

Туда поехали рабочие. Переселенцы попали в города, на заводы и шахты. А в деревнях между тем жили украинские земледельцы и скотоводы, которые не спешили переезжать в город.

Начинается массовый наплыв из центральных губерний России,

– сказал Билый.

Приезжие рабочие жили в ужасных условиях. Убийства, кражи, побои собственных жен там были обычным делом.

Украинцы все равно не исчезли

Но украинцы с этих территорий не исчезли в шахтерские времена. И это опровергает еще один российский миф, будто нас, украинцев, там никогда не было.

Отметим! По переписи 1897 года, как отметил Билый, на Донбассе примерно 57 – 58% составляли украинцы.

Переломный момент для этнического состава

Переломным моментом для этнического состава Донбасса стал XX век. Юзовку коммунисты переименовывают в Троцкое, а затем в Сталино. Начался красный террор над населением.

Геноцидом украинцев, в том числе и на Донбассе, стал голодомор 1932 – 1933 годов. Тогда погибла треть коренных жителей. Чтобы выжить в голодные годы, украинцы шли из сел в города.

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На место погибших коммунисты заселили чужаков, которые сейчас стремятся к "русскому миру" и ностальгируют по Сталину. Но даже после полного и умышленного уничтожения украинцев они оставались самой многочисленной этнической группой.