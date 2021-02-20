Чехия осудила нарушение Россией прав человека в Крыму и призвала прекратить оккупацию. Чешские дипломаты выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Чехия не признает аннексию украинского полуострова и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по случаю 7-й годовщины оккупации Крыма.

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Россия в Крыму нарушает права человека

Дипломаты обратили внимание на преследование демократических активистов, политически мотивированные суды и целенаправленное подавление прав крымских татар и других национальных меньшинств.

"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина", – отметили в министерстве.

Чехия выразила поддержку суверенитету Украины

В МИД добавили, что милитаризация Крыма и ограничения свободного плавания в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе.

Мы выражаем свою однозначную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Чехия призывает Россию прекратить нарушение прав человека на полуострове, освободить политических заключенных из Крыма, уважать международное право и прекратить оккупацию украинской территории,

– подытожили дипломаты.

Оккупация Крыма Россией: коротко