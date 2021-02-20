Чехия призвала Россию прекратить оккупацию Крыма
Чехия осудила нарушение Россией прав человека в Крыму и призвала прекратить оккупацию. Чешские дипломаты выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Источник:МИД Чехии
Чехия не признает аннексию украинского полуострова и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по случаю 7-й годовщины оккупации Крыма.
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Россия в Крыму нарушает права человека
Дипломаты обратили внимание на преследование демократических активистов, политически мотивированные суды и целенаправленное подавление прав крымских татар и других национальных меньшинств.
"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина", – отметили в министерстве.
Чехия выразила поддержку суверенитету Украины
В МИД добавили, что милитаризация Крыма и ограничения свободного плавания в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе.
Мы выражаем свою однозначную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Чехия призывает Россию прекратить нарушение прав человека на полуострове, освободить политических заключенных из Крыма, уважать международное право и прекратить оккупацию украинской территории,
– подытожили дипломаты.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- Зимой 2014 года в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- Россия включила Крым в свой состав. Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать оккупацию Крыма. Ведущие страны мира ввели санкции против государства-оккупанта.
- В Украине разрабатывают план деоккупации, его называют Крымской платформой.
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